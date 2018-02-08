DELFI уже писал, что большинство жителей Литвы поддерживает предложение премьер-министра Саулюса Сквернялиса о том, что Литва должна возобновить политические контакты с Россией, таковы были данные опроса, проведенного по заказу информационного агентства BNS компанией RAIT.

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Опрос был проведен 13–29 января 2018 года, в нем участвовали 1053 жителя Литвы в возрасте 15–74 лет. По данным опроса, возобновление политических отношений с Россией больше всего поддерживают пенсионеры, люди со средним достатком, не одобряют – люди с высшим образованием и большими доходами.

В начале января Сквернялис заявил, что Литва - единственная страна Евросоюза (ЕС), которая не поддерживает на политическом уровне никаких рабочих контактов с Россией. По его словам, для осуществления действенной политики нужен двусторонний диалог.

"Россия – сложный сосед. Но для действенной политики нужны каналы коммуникации. Сейчас их по сути не существует. Мы говорим, что их нужно создать. Должен проходить двусторонний диалог", – сказал Сквернялис.

Он также подчеркнул, что контакты с российскими политиками не должны истолковываться, как пересмотр отношений, Литва по-прежнему должна поддерживать санкции в отношении Москвы и оказывать твердую поддержку Украине. Крупные страны Запада поддерживают отношения с Россией на уровне президентов и премьер-министров, а более критичные в отношении Москвы страны Восточной Европы – на уровне министров и вице-министров.

Критики Сквернялиса говорят, что изменение позиции Литвы может быть истолковано, как уступки, слабость и признание вины Литвы за плохие двусторонние отношения. По их словам, Москва может оценить это как сигнал изменений позиции Литвы в стратегических вопросах.

Премьер-министра также критиковали за то, что он публично представил позицию, которая расходится с позицией президента Литвы Дали Грибаускайте и министра иностранных дел Линаса Линкявичюса.

По заказу Союза отечества-Христианских демократов Литвы компания Vilmorus опросила 1004 жителей Литвы.

Правда, директор Vilmorus Владас Гайдис, сказал, что вопрос был сформулирован иначе. Если в опросе RAIT просто спрашивали, одобряет ли человек позицию Сквернялиса, что надо "возобновить политические контакты с Россией", то в опросе Vilmorus вопрос был конкретнее.

"Я помню случай, когда спрашивали, одобряете ли вы отправление литовских военных в горячие точки, а в другом опросе спросили – одобряете ли вы участие литовских военных в миротворческих миссиях. Результаты отличались, как и в этот раз, когда в вопросе закодирован намек на определенное чувство небезопасности", – сказал Гайдис.

"Должна ли Литва развивать более тесные отношения с Россией, даже если это нанесет вред безопасности Литвы?", – на такой вопрос положительно ответили 34,4% респондентов.

Незначительное большинство – 37,8% было против, 22,8% не знали, как ответить на вопрос, еще 5% не ответили. Больше всего такое утверждение поддерживали в провинции (40,2%), но не в деревнях (31,8%). Интересно, что желающих развивать такие отношение среди вильнюсцев было 38,6%, а в Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе - 28,3%.

Больше всего за такие отношения выступали люди старшего возраста, особенно пенсионеры и люди с доходами меньше 351 евро. Правда, ни в одной из групп не было 50% одобряющих эту позицию.

Против таких отношений в ущерб безопасности Литвы были жители крупных городов с высшим образованием, люди с большими доходами. Особенно против были молодые люди – студенты,школьники (46,9%), специалисты (45,7%) и даже безработные (46,3%).

Особенно выделяются данные по политическим взглядам людей. Из избирателей консерваторов 61,7% не одобрял такие отношения, похожее мнение было и у тех, кто поддерживает либералов - 56,1%. Много выступающих за улучшение отношений сРоссией было в рядах сочувствующих соцдемам (54,8%), "крестьянам" (42,6%), Партии труда (60,7%).

Среди избирателей Избирательной акции поляков Литвы - Союза христианских семей 72,7% выступали за улучшение отношений.

Однако такие результаты опроса не порадовали социолога Гайдиса. Само одобрение в 34,4, по словам Гайдиса - это немало. С этим согласен и лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

"Это число вызывает беспокойство, но не надо забывать, что иных отношений с Россией нет. Только такие, которые ухудшают состояние безопасности.

Я думаю, те чиновники, которые манипулируют мнением людей, ведут себя безответственно. Людям должны ясно сказать, что им грозит если мы попытаемся попирая интересы нацбезопасности стать друзьями России", – подчеркнул Ландсбергис.

По мнению политолога Ромаса Янелюнаса, даже при условии, что в вопросе Vilmorus указывается угроза нацбезопасности и получается такой результат - это серьезная поддержка.

"Очень много таких, кто, несмотря на риск безопасности выступает за тесные отношения с Россией. Когда явно не связывают "сотрудничество" с "безопасностью", я думаю, об этом задумываются не многие. (...) Россия всегда связывает сотрудничество с условиями, которые другие страны не выдвигают", – заметил Янелюнас.

По словам собеседника, если люди вчитываются в вопрос, им неизбежно приходится выбирать между такими возможностями, как польза от сотрудничества с Россией и безопасность.

"В опросе RAIT не было приоритетного варианта. И это оставляло за человеком право в силу своего понимания представлять, что такое "политические контакты", – сказал политолог.