Представитель ГКП Вильнюсского округа Юлия Самороковская сказала DELFI, что в организме брата Ушацкаса было 1,32 промилле.
Это больше, нежели сообщалось до сих пор. Полицейские, работавшие на месте происшествия, указали, что в организме водителя было 1,28 промилле.
DELFI напоминает, что о ДТП в Укмерге сообщили 9 октября, в 13.50 ч. В сводке сообщается, что мужчина 1956 года рождения на улице Дауканто не справился с управлением автомобиля Honda CRV и врезался в дерево. Водитель был пьян (1,28 промилле), он получил травмы и доставлен в больницу. Пассажир автомобиля, женщина 1932 года рождения (мать Ушацкаса), скончалась.
После ДТП экс-дипломат сказал, что не верит в то, что его брат мог быть пьян.
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