Режиссер номинирован за поиск альтернативного, воспитывающего театрального языка драматургии, который обо раскрылся в последних работах режиссера – "Мудрый Натан" и "Гетто".
Премия фонда им. Ляонидаса Донскиса присуждена публицисту Пранасу Моркусу за многолетние инициативы, демонстрирующие мультикультурное начало Литвы, за проекты, поощряющие историческую память и эмпатию.
Ежегодно, с 2001 года, Фонд им. Сугихары "Дипломаты за жизнь" объявляет Человеком толерантности года лицо, которое своими действиями, публичным примером либо открытым словом встает против ксенофобии и антисемитизма, преследования инакомыслия, иноверия, выступает против проявлений радикализма и предрассудков в политической и общественной жизни Литвы.
Тиунэ Сугихара - японский дипломат, работавший консулом в Литве, в 1939–1940 годах он выдал около 2 тыс. виз, которые помогли евреям спастись от нацистов.
Премия в честь скончавшегося в позапрошлом году философа Леонидаса Донскиса вручается за многолетние усилия по повышению гражданской сознательности, терпимости и толерантности, а также за защиту прав человека, установление и поддержание беспристрастного диалога между оппонентами без агрессии, за уважение мнения других. Эта премия была вручена во второй раз.
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