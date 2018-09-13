Вскоре об этом в социальной сети рассказал и Забараускас. Он просил пожертвовать на ремонт подъезда, оплачивать его придется всем жителям дома, а после второго выпада расходы увеличатся.

"Да, сегодня ночью снова горел наш подъезд. Снова несколькими этажами выше нас. Я думал, стоит ли снова писать об этом публично, но СМИ это и без того уже известно", – писал в Facebook режиссер.

На этот раз он обратился с просьбой пожертвовать на ремонт подъезда и установку средств безопасности. Платить за это придется всем жителям дома.

"Пусть это будет подарок моим соседям, у которых сейчас и без того достаточно стресса. Если найдется виновник, с которого взыщут расходы на ремонт, то все пожертвованные деньги я верну. СМИ сегодня я ничего комментировать не буду, поскольку никакой дополнительной информацией не располагаю. Прошу с уважением отнестись к моему решению", – написал режиссер.

В начале сентября DELFI писал о первом инциденте. Тогда Ромас был уверен, что это дело рук людей, настроенных против общины ЛГБТ, поскольку за несколько недель до этого так же подожгли офис Литовской лиги геев в Вильнюсе. После поджога офиса Забараускас вывесил на своем балконе радужный флаг.