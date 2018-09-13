Режиссер Ромас Забараускас столкнулся с еще одним выпадом. Около часа ночи в многоквартирном доме, где он проживает, снова был подожжен подъезд. По данным полиции, в многоквартирном доме вандалы поработали между шестым и седьмым этажами. Подозревают поджог, ведется расследование.
Romas Zabarauskas ir jo namo laiptinė
© DELFI montažas

Вскоре об этом в социальной сети рассказал и Забараускас. Он просил пожертвовать на ремонт подъезда, оплачивать его придется всем жителям дома, а после второго выпада расходы увеличатся.

"Да, сегодня ночью снова горел наш подъезд. Снова несколькими этажами выше нас. Я думал, стоит ли снова писать об этом публично, но СМИ это и без того уже известно", – писал в Facebook режиссер.

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На этот раз он обратился с просьбой пожертвовать на ремонт подъезда и установку средств безопасности. Платить за это придется всем жителям дома.

"Пусть это будет подарок моим соседям, у которых сейчас и без того достаточно стресса. Если найдется виновник, с которого взыщут расходы на ремонт, то все пожертвованные деньги я верну. СМИ сегодня я ничего комментировать не буду, поскольку никакой дополнительной информацией не располагаю. Прошу с уважением отнестись к моему решению", – написал режиссер.

В начале сентября DELFI писал о первом инциденте. Тогда Ромас был уверен, что это дело рук людей, настроенных против общины ЛГБТ, поскольку за несколько недель до этого так же подожгли офис Литовской лиги геев в Вильнюсе. После поджога офиса Забараускас вывесил на своем балконе радужный флаг.

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