О неприятном происшествии режиссер рассказал на своей странице в фейсбуке и поделился с DELFI. Забараускаса был возмущен не только тем, что подожгли подъезд в его доме, но и советом стража порядка. Выяснилось, что сотрудница полиции рекомендовала ему как можно быстрее снять радужный флаг. Режиссер не скрывал, что после беседы с полицейскими почувствовал себя униженным.

"Так снимите этот флаг, пока весь дом не сгорел", – так вчера в 3 ч. утра мне сказала сотрудница полиции. Я думаю, такие высказывания показывают, что литовская полиция не готова работать с подобными преступлениями и их жертвами, поэтому хочу поделиться этой историей.

Ночью меня разбудил стук пожарных в дверь моих соседей по лестничной клетке. Я в халате вышел в подъезд и стал наблюдать за происходящим. Студент-иностранец вызвал полицию и пожарных, увидев, что горит дверь квартиры (он вернулся домой). Я помог ему договориться с пожарными, которые по-английски не говорили.

Сначала казалось, что горит и квартира изнутри – было страшно. Через какое-то время вернулись и девушки, которые арендуют квартиру, дверь которой горела. Они вошли внутрь, стало ясно, что внутри ничего не горит. Значит, намеренно подожгли снаружи – коврик, дверь, пол в подъезде.

R. Zabarausko laiptinėje kilęs gaisras © Asmeninio albumo nuotr.

После пожарных за дело взялась полиция. Я хотел изложить полиции весь контекст, чтобы в ходе расследования рассмотрели такой вариант. Ведь недавно подобным образом подожгли офис Литовской лиги геев в Вильнюсе и квартиру Владимира Симонко. Из солидарности неделю назад я вывесил радужный флаг, и сообщил об этом публично. Преступления ненависти ужасны тем, что запугивают все общество, которого касаются. Естественно, что и я, увидев этот пожар, задумался. Я НЕ УТВЕРЖДАЮ, что этот поджог был связан с нами, тем более, что окна подожженной квартиры выходят на другую сторону. Но согласитесь, такая версия, если нет других мотивов, заслуживает внимания. Особенно, если иметь в виду, что поджигателей офиса ЛЛГ еще не нашли.

К сожалению, сотрудница полиции неохотно приняла мою историю. Сначала сказала, как все это связано? Потом просто велела мне снять радужный флаг. Я сказал, что ее комментарий неадекватен. Она повторила, что я должен снять флаг, поскольку ее волнует безопасность дома, и сказала, я цитирую: "снимите этот флаг, пока весь дом не сгорел". После этого я не почувствовал себя лучше и безопаснее. Я почувствовал себя униженным за попытку помочь полиции в расследовании преступления. По моей просьбе, полицейский все же записал мое имя и фамилию, номер телефона.

Я отказываюсь боятся и отказываюсь молчать.

Флаг я не намерен снимать.

Призываю и вас вывесить радужный флаг и себя на балконе или в окне, чтобы поддержать литовскую общину ЛГБТ", - сказал Забараускас.