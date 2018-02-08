Решением ректората Й. Вайткус отстранен от работы со студентами до завершения досудебного расследования, сообщила BNS пресс-секретарь академии Беата Баублинскене.
О сексуальных домогательствах со стороны преподавателя Литовской музыкальной и театральной академии, главы Русского драматического театра Литвы, режиссера Йонаса Вайткуса рассказали бывшая ассистентка литовского режиссера Юдита Юкняле и его бывшая студентка Эгле Лекстутите.
Сценограф Симона Бекшайте (1985 г.р.) 4 февраля заявила, что Й. Вайткус домогалеся ее 10 лет назад.
Сам режиссер, обвиненный в сексуальных домогательствах, 6 февраля распространил открытое письмо. В нем деятель искусства уверяет, что против него и Русского драматического театра Литвы организована тенденциозная клеветническая кампания.
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