Грузия (Gruzija) - таким остается официальное название этого государства на литовском языке, однако Государственная комиссия по литовскому языку (ГКЛЯ) допустит и альтернативы.
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"Было решено, что наряду с традиционным названием "Грузия" появится и близкое с названием на грузинском языке", - заявил в четверг после заседания ГКЛЯ BNS председатель комиссии Аудрис Антанайтис.

Такое решение комиссии принято единогласно, "за" проголосовали 15 ее членов.

По словам А. Антанайтиса, пока не решено, какой вариант выбрать - Sakartvelas или Kartvelija. В течение месяца подкомиссии должны предложить лучший вариант.

После этого комиссия примет окончательное решение.

Он также отметил, что альтернативный вариант разрешат использовать и в официальных обращениях.

По его словам, пока из нескольких альтернативных вариантов "фаворитами являются Sakartvelas или Kartvelija, хотя упоминаются и Sakartvelija. Sakartvelo нельзя будет использовать в связи с правилами литовского языка.

От избранного названия будет зависеть то, как можно будет называть жителей Грузии.

Использовать другое название страны, близкое к грузинскому языку, просит Грузия, утверждает, что нынешнее является русифицированным.

Ранее ГКЛЯ заявляла, что нет оснований менять название Грузии в литовском языке, поскольку нынешняя версия обладает длительной историей употребления и своеобразной формой, согласующейся с грамматической системой языка, а аутентичное название "Сакартвело" официально не использует ни одно государство Евросоюза.

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