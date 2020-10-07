Решение правительства Литвы открыло жителям возможность уехать в четыре теплых страны

Правительство в среду решило пользоваться другими критериями для составления списка пораженных коронавирусом стран. В результате у жителей Литвы появилась возможность отправиться в Италию, Болгарию, Грецию и на Кипр.

Правительство решило отказаться от действовавшего до этой поры правила о критерии заболеваемости 25 случаев на 100 000 жителей и утвердило новый порядок, при котором самоизоляция нужна только по приезде из стран, где заболеваемость на 10% выше, чем в Литве.

По словам министра здравоохранения Аурелиюса Вериги, это изменение не распространяется на третьи страны.

Гендиректор Novaturas Аудроне Кейните сказала, что это предложение она оценивает положительно, только оно появилось слишком поздно.

"В этих странах скоро завершится курортный сезон или уже завершился, поэтому мы успеем предложить всего несколько поездок. Это не изменит критическое положение туроператоров. Сейчас, когда приближается начало сезона катания на лыжах, спасло бы дробление стран на регионы, в зависимости от уровня заболеваемости", - сказала она.

Для туризма сейчас самые актуальные страны - Франция, Италия, Австрия, Словакия, Андорра - где находятся горнолыжные курорты. Дробление стран на регионы по уровню заболеваемости помогло бы обеспечить честную конкуренцию с другими странами Европы, например, Германия, Польша и Эстония уже приняли такое решение.

"Эти страны уже осуществили рекомендации ЕК и далеко ушли вперед. Страны ЕС также договорились о критериях и общей карте, на которой регионы, в зависимости от эпидемиологической ситуации, будут окрашены в разные цвета, а страны не будут ограничивать поездки туда, где вирус широко не распространен. Если это соглашение примет Совет ЕС, то, возможно, Литва присоединиться к таким странам. В это сложно поверить, но пока в Литве не утвержден новый список третьих стран, который позволил бы в зимний период организовывать поездки в Турцию и Египет. Мы надеемся, что власти Литвы не забудут об этом, когда будут составлять новый список", - сказала Кейните.