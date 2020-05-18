Решение о продолжении или отзыве карантина может зависеть от двух факторов

Сейчас карантин в Литве продлен до 31 мая. В прошлую среду министр здравоохранения Аурелиюс Верига, что карантин может быть отменен с конца мая только "если произойдет чудо".

"Я думаю, что этого не будет, Будет подготовлено новое постановление правительства, все будет изложено ясно и понятно", – сказал Верига.

Министр сказал, что карантин как последовательный режим контроля вируса будет продлен и надолго.

Дискуссии о продолжительности карантина чаще всего связаны с применений разного рода ограничений, но в Литве они связаны не только с ограничениями, но и с оказанием помощи – например, выдачей больничного по уходу за ребенком, пособия по болезни.

Пресс-секретарь главы Соцмина Линаса Кукурайтиса Эгле Самошкайте сказала, что если отменят карантин или чрезвычайную ситуацию – то выплаты больше не будут платить, поскольку тогда не будет ограничена работа дошкольных и образовательных учреждений.

Продолжительность карантина и чрезвычайной ситуации связана и с вопросом простоя.

"Субсидии за простой платят во время карантина и чрезвычайной ситуации. Но парламент принял также решение платить их и 6 месяцев после окончания карантина", – сказала Самошкайте.

В дискуссию об окончании карантина включился и европарламентарий Андрюс Кубилюс. Он опасается, что правящие злоупотребляют своим положением.

"Премьер Эстонии объявил, что чрезвычайная ситуация в Эстонии будет отозвана с воскресенья (она была введена 9 недель назад). Волна пандемии преодолена, поэтому чрезвычайную ситуацию отзывают. Останутся в силе рекомендации и некоторых запреты, но юридически режим чрезвычайной ситуации действовать не будет.

Литовские власти не намерены отзывать чрезвычайную ситуацию, поскольку министр здравоохранения сказал, что "это очень удобная форма правления". Это удобство в том, что "фюрерчик" может по личному распоряжению запретить врачам работать в нескольких местах, а премьер с главой Минфина по личному решению (безо всякого бюджета) могут раздавать взятые взаймы миллиарды. Только потому, что в стране объявлена "чрезвычайная ситуация", – писал Кубилюс в фейбуке.

Он напомнил, что из-за оползней на горе Гедиминаса чрезвычайную ситуацию объявили в Литве несколько лет назад, и она до сих пор в силе.

"Есть вероятность, что чрезвычайная ситуация, связанная с пандемией, будет действовать вечно, ведь ее могут отменить только те, кто объявил. То есть правительство.А правительство говорит, что такая ситуация - "благо". Особенно в вопросе раздела миллиардов", – писал Кубилюс.

Бывший судья Конституционного суда, профессор университета им. Миколаса Рёмериса Витаутас Синкявичюс сказал, что в Конституции не указаны сроки возможной продолжительности карантина.

"Но в Конституции есть принцип пропорциональности. Это значит, что законодатель или те, кто принимает законы, должен принимать только такие меры, какие необходимы для достижения цели. Они не могут быть непропорциональными – иначе они будут ограничивать права человека и свободы больше, чем нужно для достижения цели", – сказал Синкявичюс.

Семейный врач, профессор Медицинского факультета Вильнюсского университета Витаутас Касюлявичюс считает, что должны быть установлены ясные принципы, при каких условиях карантин будет отменен.

"Я думаю, что такое решение надо принимать с учетом показателей распространения инфекции. Я думаю, что должны представить показатели распространения, тогда можно принимать решения. Это должен сделать Национальный центр общественного здравоохранения и Минздрав", – сказал Касюлявичюс.

По словам профессора, чтобы констатировать, хороший результат, как минимум две недели не должны фиксировать ни одного случая заболевания. Пока, по словам Касюлявичюса, невозможно прогнозировать, когда все это закончится.

Такая дискуссия, по словам профессора, должна быть связана с ясными показателями заболеваемости.

"Должны быть объявлены ясные критерии, на основе которых будет отменен карантин. Его нельзя продлевать или отменять по личному мнению. Решение надо принимать на основании доказательств", – сказал Касюлявичюс.