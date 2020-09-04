Решение Латвии: "Балтийский пузырь" сохранили еще на неделю

"Балтийский пузырь" возник в мае, когда три страны Балтии были одними из первых, кто открыл границы для передвижения внутри ЕС. Граждане Латвии, Литвы и Эстонии без необходимости уходить в самоизоляцию могли передвигаться внутри трех стран.
Сегодня Европейский центр контроля и профилактики заболеваний подтвердил изначальную информацию о том, что соседние с Латвией Литва и Эстония переступили порог заболеваемости коронавирусом, при котором, согласно договоренности стран Балтии, для прибывающих жителей требуется двухнедельная обязательная изоляция.
Несмотря на это, Латвия считает, что Литва и Эстония приложили все усилия, чтобы ситуация в ближайшее время улучшилась, поэтому новые ограничения и требование о самоизоляции не вводятся.
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