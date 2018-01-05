Около 27 000 книг Ванагайте находятся на складах Каунасской свободной экономической зоны (СОЗ) с конца октября прошлого года.

Издательство Alma littera назвало решение изъять книги из продажи искренней реакцией на заявления писателя о партизане Адольфасе Раманаускасе-Ванагасе и ценностной позицией. "Сейчас решение должно принять издательство. Я попросила либо отдать мне часть книг, либо выплатить мне компенсацию. Я бы нашла им место. Все книги я бы отдала в библиотеки", – сказала DELFI Ванагайте.

Ванагайте надеется, что издательство примет решение на этой неделе.

Сейчас на Amazon за книгу Ванагайте "Наши" просят 199.99 долларов, раньше за нее просили 149 долларов, потом ее изъяли из продажи, а сейчас ее продают снова.

В октябре из продажи изъяли все книги Ванагайте, однако ей удалось купить 6 своих книг "Наши" в аэропорту. По данным писателя, 7 вильнюсских библиотек каким-то образом получили ее новую книгу "Курица с головой салаки" (из-за скандала эти книги еще не успели поступить в продажу).

"Ведутся переговоры, согласуем условия расторжения договора. Мы хотели решить этот вопрос в прошлом году, но не удалось, – сказала DELFI представитель издательства Alma littera Аудроне Моцкене.

Она заверила, что книги в сохранности.

"Ни одну книгу не уничтожили, они в безопасности лежат на складе", – сказала Моцкене.

Сейчас на складе пылятся 2600 "Наших" (всего было издано 19 000), 750 экземпляров книги "Время долга", 1800 "Не бабьего лета" (всего издано 40 000), 3200 "Не бабьих дел", 4000 экземпляров книги "Он" (всего было 20 000), 14 500 экземпляров "Курицы с головой салаки" (всего в конце октября издали 15 000).