Литву обгоняют Эстония (11 место) и Латвия (24 место), существенно отстают Польша (59 место) и Беларусь (153 место).
Первые три позиции в рейтинге "Репортеров без границ" заняли Норвегия, Финляндия и Швеция.
Украина по итогам прошлого года оказалась на 102 месте, Армения – на 61-м (страна она улучшила свое положение на 19 пунктов), Кыргызстан поднялся на 15 пунктов и оказался на 83 месте, сообщает "Настоящее время".
Россия в этом году заняла 149 из 180 позиций в рейтинге и попала в число стран, где ситуация со свободой прессы оценивается как сложная. В прошлом году Россия находилась на 148 месте.
Среди нарушений в России правозащитники называют: необоснованные аресты и обыски, давление на независимые СМИ и интернет. В качестве примера "Репортеры без границ" приводят попытки Роскомнадзора весной 2018 года заблокировать Telegram, в результате чего на короткое время были заблокированы около 20 миллионов IP-адресов.
Хуже всего, по данным составителей отчёта, ситуация со свободой слова обстоит в Туркменистане (180 место), Северной Корее (179) и Эритреи (178).
Самой опасной страной для журналистов в прошлом году признали Афганистан (121 место). Из 84 представителей СМИ, погибших по всему миру в связи со своей профессиональной деятельностью, там погибли 16.
По данным правозащитников, "сложная" или "очень серьезная" ситуация со свободой слова наблюдается почти в каждом втором государстве мира.
В каждой третьей стране положение оценивается как "проблематичное".
Только в 24% случаев национальный уровень свободы прессы считается "удовлетворительным" или "хорошим".
"Репортеры без границ" – международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Париже. Мировой рейтинг свободы слова организация ежегодно составляет с 2002 года.
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