В субботу в Друскининкай снега нет, идет дождь, морось - в такую ​​погоду и без ограничений мало кто выходит из дома. Только одна-другая семья гуляла на площади Прамогу, возле рождественской елки.

Второй день подряд Рамунас Шерпатаускас, командир 103-й роты Г. Патулёниса Союза стрелков Литвы и стрелок Рута Майжешюте, патрулируя возле рождественской елки курорта, заявили, что больше всего людей было там в пятницу вечером.

"За смену нужно было предупредить 10 человек, в основном - о нарушениях порядка ношения масок. Некоторые носили их неправильно, а некоторые вообще не носили. Все отреагировали очень доброжелательно, предупреждений было достаточно", - сказал Р. Шерпатаускас.

По его словам, большинство посетителей елки - жители Друскининкай, но были также белорусы и россияне, имеющие недвижимость и вид на жительство в Литве.

"Сегодня, во второй день Рождества, мы очень рады осведомленности горожан. У нас в городе мало людей. Союз стрелков желает вам приятных праздников, счастливого Нового года и оставаться дома, в безопасности", - сказала Р. Майжешюте.

Со среды на дорогах, ведущих к курорту Друскининкай из Варены и Лаздияй, дежурят сотрудники полиции. В Рождество у постов по-прежнему стояли очереди машин, а на второй день Рождества их уже не было - проезжали только отдельные машины.