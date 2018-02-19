По сравнению с 2017 годом, средства, выделяемые правительством ежегодно, увеличатся почти вдвое. В прошлом году правительство Литвы выделило на нужды традиционных Церквей и религиозных общин, организаций, центров и молельных домов в Литве 697 тыс. евро.
Традиционно основную часть средств из этой суммы - более 1 млн. евро - предлагается выделить представляющей Католическую церковь Литвы Конференции епископов. Осенью следующего года ожидается визит папы Франциска в Литву.
Литовским православным планируется выделить 61,1 тыс. евро, Высшему Совету Старообрядческой церкви - 12,7 тыс. евро, Консистории евангелистов-лютеран - 11,4 тыс. евро, Литовской Церкви евангелистов-реформаторов - 6 тыс. евро, Духовному центру мусульман-суннитов - 4,2 тыс. евро и так далее.
Постановление о выделении средств должно принять правительство. Средства делятся на девять частей, по количеству девяти традиционных религий в Литве.
Подобные ассигнования традиционные религиозные общины получают ежегодно.
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