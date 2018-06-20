По словам главы Центра анализа и наблюдения за наукой и обучением Рамоюса Реймериса, чтобы вовлечь больше ученых в общие проекты с бизнесом, необходимо снижать административное бремя.



Центр констатирует, что в прошлом году в среднем зарплаты исследователей и преподавателей увеличились. По сравнению с 2016 г., в прошлом году зарплаты ассистентов и младших научных сотрудников увеличились на 30%, профессоров и старших научных сотрудников - на 19%, других работников - на 14%.

Однако во время дискуссии ректор Вильнюсского университета Артурас Жукаускас сказал, что зарплата доцента крупнейшего университета страны не превышает зарплату водителя.

Количество преподавателей и исследователей колебалось. По сравнению с 2012 г., в 2016 г. в коллегиях число преподавателей сократилось на 27%, а в университетах - на 23%. По мнению Реймериса, это связано с уменьшением числа студентов.

Общее число исследователей, за это время сократилось на 352 штатные единицы (4%). Но с 2015 г. число исследователей стало понемногу расти.