Ученые могут заниматься научными исследованиями только половину рабочего времени. Другие 40-50% времени уходит на административную работу и преподавание, таковы данные обзора состояния науки и инноваций в Литве. Это данные проведенного исследования.
© DELFI / Lukas Bartkus

По словам главы Центра анализа и наблюдения за наукой и обучением Рамоюса Реймериса, чтобы вовлечь больше ученых в общие проекты с бизнесом, необходимо снижать административное бремя.

Центр констатирует, что в прошлом году в среднем зарплаты исследователей и преподавателей увеличились. По сравнению с 2016 г., в прошлом году зарплаты ассистентов и младших научных сотрудников увеличились на 30%, профессоров и старших научных сотрудников - на 19%, других работников - на 14%.

Однако во время дискуссии ректор Вильнюсского университета Артурас Жукаускас сказал, что зарплата доцента крупнейшего университета страны не превышает зарплату водителя.

Количество преподавателей и исследователей колебалось. По сравнению с 2012 г., в 2016 г. в коллегиях число преподавателей сократилось на 27%, а в университетах - на 23%. По мнению Реймериса, это связано с уменьшением числа студентов.

Общее число исследователей, за это время сократилось на 352 штатные единицы (4%). Но с 2015 г. число исследователей стало понемногу расти.

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