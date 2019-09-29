С ноября 2016 года до августа 2019 года Зингерис побывал в 61 командировке, которые стоили больше 49 800 евро.

Самая дорогая его командировка в США стоила 2100 евро. Зингерис входит в состав Комитетов иностранных дел и европейских дел.

Зингерис сказал BNS, что такое большое число командировок связано с делами в Совете ЕС.

"У меня есть работа, связанная со всякими обязательствами перед Советом Европы, (...) я был докладчиком по расследованию убийства Бориса Немцова, я являюсь вице-председателем Комитета по правам человека, я являюсь вице-председателем Европейской народной фракции", – сказал политик.

В командировки немало ездил и консерватор Андрюс Кубилюс, который в этом году стал европарламентарием (96 его командировок стоили больше 45 500 евро).

Кубилюс сказал, что большая часть командировок была связана с помощью Украине.

"Это был и план Маршалла для Украины, план "Украина 2027". Я думаю, мы многого добились в осуществлении самих планов, кроме того, доказали как украинцам, так и Западу, что Литва - важный, искренний помощник Украины", – сказал Кубилюс.

В числе рекордсменов по числу командировок находится и "крестьянин" Эгидиюс Варейкис, а также консерватор Раса Юкнявичене. Их поездки стоили больше 40 000 евро.

Часто в командировки также ездили депутаты Аушрине Армонайте, Витаутас Бакас, Альгирдас Буткявичюс, Лауринас Кащюнас, Гедиминас Киркилас, Кястутис Масюлис, Рута Милюте, Юозас Олекас, Жигимантас Павилёнис, Виргилиюс Подярис, Валерий Симулик.

Дороже всего стоила поездка Армонайте в США - почти 5000 евро.

"Это была встреча членов Экономического комитета парламентской ассамблеи НАТО в Вашингтоне и Сиэтле. Я выступала на ней с докладом", – сказала политик.

Она заметила, что за покупку билетов и бронирование гостиниц отвечает парламентская канцелярия.

Спикер парламента Литвы Викторас Пранцкетис ездил в командировки, на которые ушло почти 28 800 евро.

Командировки почти 40-ка членов парламента стоили меньше 1000 евро, а меньше 100 евро - 11 депутатов. Четверо политиков – Валюс Ажуолас, Миндаугас Бастис (уже не работает в парламенте), Бронисловас Матялис и Йонас Варкалис – вообще не ездили в командировки.

Матялис сказал, что несколько раз отказался от командировок из-за их стоимости. "Были предложения в Комитете экономики, но все они мне показались очень формальными", – сказал депутат.

"Если мне нужна информация с международных конференций, я могу получить ее из интернета, при этом я не трачу ни деньги государства, ни свое время", – сказал он.

В списке числится поездка Матялиса в Таджикистан, которая ничего не стоила. Политик сказал, что попросил командировку, чтобы путешествовать по диппаспорту и так избежать проблем в Беларуси, поскольку он ехал через Минск.

Лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис четыре раза ездил за границу, его командировки стоили чуть больше 12 евро.

Всего на командировки депутатов этого созыва на данный момент потрачено 870 000 евро.