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18 апреля утром Национальный центр общественного здравоохранения представил новые данные о распространении коронавируса.
Рекордный скачок: в Литве за сутки диагностировали 90 новых случаев коронавируса
© DELFI / Andrius Ufartas

За пятницу проверили 5715 образцов, зарегистрировали 90 новых случаев.

Всего на данный момент в Литве зарегистрировано 1239 случаев заболевания, вирус унес жизни 33 человек.

Напомним, что если у вас появились какие-либо симптомы, похожие на симптомы гриппа – температура, кашель, тяжелое дыхание – и если вы перед этим были за границей (в течение 14 последних дней) или контактировали с человеком, у которого диагностировали или подозревают коронавирус, надо звонить по номеру 1808.

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Минздрав призывает жителей выполнять требования и рекомендации врачей и министерства, а именно - максимально избегать скопления людей, если есть возможность, работать из дома, при живом общении соблюдать дистанцию, тщательно мыть и дезинфицировать руки, протирать поверхности. Если появились симптомы болезни, сразу же обращаться к врачу, самим в больницу ехать нельзя.

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