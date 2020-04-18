Рекордное количество больных не удивляет: может, сейчас общество поймет, как быстро распространяется инфекция

По словам Лингене, если бы не Vilnika, то новых случаев было бы 38: "Если считать положительные данные на 1000 образцов, это было бы 0,7%, обычно у нас бывает 0,6, 0,9%, поэтому данные не были бы исключительными. Но если считать с Vilnika, это уже 1,6%, но меня такой рост не удивляет: прогнозы по первым случаям показали, что заразилось много людей".

Сейчас проверены 217 из более 300 работников Vilnikа, планируют проверить всех. По словам Лингене, то, что из 217 заболели 52 показывает, что решение об изоляции и проверке всех жителей было правильным.

"Мне кажется, сейчас общество поймет, насколько быстро распространяется инфекция, буквально в геометрической прогрессии. Сейчас даже нет ни технических, ни физических возможностей проверять контакты всех заболевших, речь идет о сотнях и тысячах, когда есть 52 больных", – сказала она.

В субботу в городке планируют взять образцы у 200 жителей, в воскресенье у 400. "Надо посмотреть, удастся ли зазвать людей, чтобы пункты не стояли пустыми, посмотреть, чтобы логистика работала", – сказала Лингене.

Надо ли изолироваться тем, кто получил отрицательный ответ? "Вообще, если ответ отрицательный изоляция не нужна. Но если речь идет о работнике Vilnikа, у которого был контакт, то даже после отрицательного ответа он должен оставаться в изоляции, но всю информацию ему должны предоставить специалисты, до когда", – сказала Лингене.

Еще одна причина большого числа выявленных случаев - рекордное количество проверенных образцов 5715. "Мы говорили, что 5000 в день - это хорошо, мощности лабораторий превзошли все ожидания. Это настраивает на оптимистичный лад, мы увидим больше бессимптомных вариантов", – заметила она.

Лингене считает, что результат пасхальных выходных оценивать пока рано: "Еще не прошла полная неделя, а инкубационный период 6-7 дней, но может быть и 14 дней. Поэтому оценивать пока рано".