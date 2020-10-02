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За минувшие сутки в Литве выявлено рекордно большое число новых случаев заражения коронавирусом - 172, также зарегистрирована одна смерть, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения.
Asociatyvi nuotrauka
Asociatyvi nuotrauka
© DELFI / Valdas Kopūstas

Это самое большое число случаев заболевания в Литве за период с начала пандемии.

В Литве в общей сложности подтверждено 4956 заболеваний коронавирусом, все еще больны 2378 человек, выздоровело 2466 человек.

COVID-19 уже унес жизни 94 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

В изоляции находится 26 602 человека.

С 1 июня в Литве выявлено 274 привозных случая.

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За минувшие сутки проверено 6242 пробы на коронавирус. В целом проведено 788 384 теста.

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