Это самое большое число случаев заболевания в Литве за период с начала пандемии.

В Литве в общей сложности подтверждено 4956 заболеваний коронавирусом, все еще больны 2378 человек, выздоровело 2466 человек.

COVID-19 уже унес жизни 94 человек, 19 зараженных скончались по другим причинам.

В изоляции находится 26 602 человека.

С 1 июня в Литве выявлено 274 привозных случая.

За минувшие сутки проверено 6242 пробы на коронавирус. В целом проведено 788 384 теста.