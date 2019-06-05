Жаркое начало лета этого года побило несколько температурных рекордов. Вчера рекордно высокую температуру зафиксировали в 3 местах, пишет meteo.lt.
© DELFI / Kiril Čachovskij

4 июля в трех городах был побит температурный рекорд:

В Паланге воздух прогрелся до 27,1°C, прежний рекорд был 25,4°C (1992 г.);

В Укмерге 27,8°C, прежний рекорд 27,6°C (1982 г.);

В Утене 27,7°C, прежний рекорд 27,4°C (1982 г.).

Похоже, что сегодня рекордов будет еще больше. Прогноз на 17.00 ч. как минимум впечатляет. Синоптики прогнозируют, что местами воздух прогреется до 33 градусов.

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