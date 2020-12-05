Рекордная заболеваемость коронавирусом не страшит: люди собираются у клайпедской елки

Муниципалитет призвал клайпедчан оставаться дома. Но многие встреченные на Театральной площади люди говорили, что вживую увидеть зажжение огней на елке куда интереснее.

"Мы шли гулять, вот и пришли на площадь. Красивая елка, но каждый год она практически такая, а вот скульптура интересная, необычная", – сказала женщина, которая пришла с двумя дочерями.

"Увидеть своими глазами - все равно другая картина, хотя я не ожидала, что огни уже зажгли. Я просто гуляю. Это хороший способ справиться с депрессией, ведь вокруг столько негатива", – сказала другая женщина.

Студенты из Украины рассказали, что они стараются прислушиваться к предупреждениям, но все же праздничный город привлекает.

"У вас люди серьезно относятся к ограничениям. В Украине не обращают внимания. Здесь есть люди, но они соблюдают порядок. Клайпеда очень красивая, а тут еще и украшения, интересно. Мы здесь учимся второй год, нам нравится", – сказали студенты.