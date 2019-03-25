К 2022 году здесь не только должны быть улучшены условия проживания просителей убежища, но и оборудованы помещения для пограничников, полицейских, пожарников, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СООГЛ), которая реализует этот проект вместе с партнерами.
Планируется реконструировать административное здание площадью 802 кв. метра, привести в порядок пристройки, закупить мебель и необходимое оборудование для персонала центра, пожарников и полицейских.
Также будет реконструирована столовая, находящаяся на территории центра, склады и хранилище техники, будут построены новое общежитие для задержанных женщин и детей, новые вольеры для служебных собак, будет обновлено ограждение и инженерные сети, будут снесены старые нефункциональные строения.
Проект планируется завершить концу 2022 года. На его реализацию будет выделено 6,4 млн евро.
ЦРИ - единственный в Литве центр, предназначенный для задержанных незаконно находящихся в Литве иностранцев, или незаконно пересекавших границу Литвы, до рассмотрения представленных ими мотивов.
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