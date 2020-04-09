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Из-за продолжающегося в стране карантина обществу приходится решать проблемы, с которыми легко можно было бы справиться в обычное время. Одна из них – зубная боль. Еще сложнее бывает в том случае, когда боль испытывает ребенок.
Рекомендации литовских стоматологов: как помочь ребёнку при зубной боли в домашних условиях?
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Литовские врачи в этой статье рассказывают, какие меры можно предпринять в домашних условиях, чтобы облегчить состояние ребенка.

Боль не всегда означает болезнь

Если ваш малыш жалуется на боль, не спешите паниковать. Иногда на кратковременную боль могут жаловаться и совершенно здоровые дети, называя незначительный дискомфорт болью. Например, неприятные ощущения могут возникнуть во время прорезывания как молочных, так и постоянных зубов, из-за подвижности зубов во время физиологической смены, из-за случайных механических повреждений слизистой оболочки во время игр или еды, даже просто при сильном сжатии зубов.

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Осмотрите ротовую полость ребенка

Во время карантина на всех нас лежит большая ответственность за свое здоровье и здоровье близких. Поэтому, принимая решение, в каком случае необходимо обращаться за специализированной медицинской помощью, а когда можно оставаться дома, следует внимательно понаблюдать и проанализировать возникающие симптомы. Так же и с детьми. Если ребёнок пожаловался на боль, в первую очередь спокойно и последовательно расспросите его, используя понятные слова:

- Очень ли сильно болит? ( можно использовать систему «личиков», если ребенку трудно сориентироваться)

- Заболело только сейчас или уже не в первый раз?

- Когда болит сильнее: во время еды, при сжатии зубов или само по себе?

- Покажи пальчиком, где болит сильнее всего?

- Не ушибся ли ты этим местом?

Тщательно вымыв руки, внимательно осмотрите рот ребенка.

В первую очередь обратите внимание, нет ли припухлости (отека), гнойных выделений, высыпаний на коже и слизистой рта.

Тщательно осмотрите место, на которое указал ребенок (может быть, вы заметите «дырки» в зубах, прорезывающийся или шатающийся зуб, застрявшие остатки пищи, покраснение или припухлость десны).

Попробуйте бережно потрогать больное место, аккуратно надавить на зуб, десну, это поможет выяснить вероятную причину боли ( определить, неприятные ощущения связаны с зубом или со слизистой рта).

Интерпретация осмотра ребенка в домашних условиях.

Если ребенок жалуется на сильную продолжительную зубную боль, успокоить малыша и уменьшить дискомфорт можно с помощью медикаментозных препаратов, используемых для снижения температуры. Дозировка рассчитывается, исходя из веса и возраста ребенка, и обычно указана в инструкции к препарату.

ОБЯЗАТЕЛЬНО внимательно прочтите инструкцию к любому лекарственному средству и строго следуйте схеме приема препарата и возрастным ограничениям, указанным в описании. Если возникнут вопросы, позвоните своему семейному врачу.

Если вы заметили, что у ребенка опухла щека или губа, повышенная температура, непрекращающаяся сильная боль ( малыш плохо спит, отказывается от пищи, все время хнычет), необходимо обратиться в медицинское учреждение. Эти состояния — неотложные.

Кровь во рту у ребенка , шатающиеся или изменившие свое положение зубы, сколотая коронка зуба и болезненные ощущения при прикосновении к тканям полости рта свидетельствуют о травме. Это так же повод обратиться в медицинское учреждение за неотложной помощью.

Если зубная боль кратковременная, не такая сильная (ребенок хорошо себя чувствует, играет, спит), помогите ему почаще пополоскать рот, тщательно чистите ему зубы два раза в день, и дальше следите за возникающими симптомами и общим состоянием малыша дома. При ухудшении самочувствия, обращайтесь в медицинское учреждение за неотложной помощью.

Клиника Жальгирис Вильнюсской университетской больницы.

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