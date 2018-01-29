Как отмечает глава Vilmorus Владас Гайдис, рейтинг консерваторов за месяц вновь незначительно улучшился, а популярность Литовского союза крестьян и зеленых стабилизировалась, хотя за год эта партия растеряла почти половину своего электората.

"За консерваторов выступают 17,8% всех жителей Литвы, а от количества голосующих - 29,2%. И следует отметить, что с января прошлого года рейтинги консерваторов последовательно растут. В этом месяце они также выросли. (...) Рейтинг ЛСКЗ стабилизировался с сентября. У них 14% всех жителей и 23% голосующих", – сказал BNS В. Гайдис.

Согласно данным опроса, на первом месте по популярности СО-ЛХД с 17,8% голосов респондентов, за ЛСКЗ готовы голосовать 13,9%. За партию "Порядок и справедливость" - 8,4% опрошенных, а за социал-демократов 8,3%. Либеральное движение набрало бы 4% голосов.

Количество не определившихся, за кого голосовать, составляет 21,3% (в декабре 22,1%).

Опрос общественного мнения по заказу газеты Lietuvos rytas компания Vilmorus провела 12–21 января.