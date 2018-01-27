Как отметил глава Vilmorus Владас Гайдис, рейтинг консерваторов за месяц немного улучшился, а Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) стабилизировался, хотя за год партия утратила половину своего электората.

Рейтинг "Порядка и справедливости" улучшился и партия оказалась на третьем месте. Правда, она незначительно обошла соцдемов.

"За консерваторов готовы голосовать 17,8% всех жителей Литвы или 29,2% респондентов, которые намерены голосовать. Надо сказать, что с января прошлого года рейтинги консерваторов последовательно растут. Увеличился их рейтинг и в этом месяце. Они хорошо закрепились на первой позиции. У них наблюдается постоянный красивый рост. Рейтинг "крестьян" с сентября стабилизировался. У них 14% голосов всех жителей или 23% тех, кто намерен голосовать", – сказал Гайдис.

"В течение долгого времени на третьем месте были соцдемы, а к "Порядку и справедливости" относились как к маргинальной партии, которая исчезает. И на самом деле год назад у них было всего несколько процентов, но в апреле они тихо преодолели 5% барьер, а в октябре – и 10% от всех, кто намерен участвовать в голосовании. Сейчас – 8% от всех жителей или 14% от тех, кто намерен участвовать в голосовании", – информировал Гайдис.

По данным опроса, за СО-ХДЛ намерены голосовать 17,8% респондентов (в декабре 16,3%, в ноябре 15,4%), а за "крестьян" – 13,9% (13,4% и 12,1%), за "порядок и справедливость" - 8,4% (5,6% и 6,4%), за соцдемов - 8,3% (8,1% и 7,9%).

Гайдис считает, что "Порядок и справедливость" улучшила свой рейтинг благодаря популярности своего лидера.

За Движение либералов намерены голосовать 4% респондентов, Партию труда – 2,7%, за Избирательную акцию поляков Литвы-Союз христианских семей 2,3% (3,1% - в декабре).

На этот раз намного меньше голосов получила бы Центристская партия – 1,9%, в декабре было 4,1%.Упал и рейтинг ее лидера Наглиса Путейкиса.

"Рейтинг соцдемов стабилен уже несколько месяцев, видно они достигли какого-то минимума",– сказал Гайдис.

По его словам рейтинг Движения либералов остается незыблемым.

По данным опроса, в выборах намерены участвовать и точно знают, за кого будут голосовать, 21,3% респондентов (22,1% в декабре).

Опрос по заказу издания Lietuvos rytas компания Vilmorus провела 12–21 января