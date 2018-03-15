Если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, то 20,4% респондентов голосовали бы за Науседу. Его рейтинг почти в два раза выше, чем у мэра Каунаса Висвалдаса Матийошайтиса (11,7%). Между тем рейтинг премьер-министра Саулюса Сквернялиса составляет 9,3%.

Таковы результаты опроса, проведенного по заказу DELFI компанией Spinter tyrimai 19-27 февраля.

По сравнению с данными за декабрь, рейтинг Науседы увеличился с 15,6 до 20,4%.

Дальше в списке идут депутат Ингрида Шимоните (5,6%), бывший посол ЕС в России Вигаудас Ушацкас (5,5%), депутат Наглис Путейкис (4,2%).

Respondentai taip pat prezidento poste matytų Seimo narį konservatorių Žygimantą Pavilionį (2,4%), Europos Parlamento narius Antaną Guogą (2,3%) bei Vytenį Povilą Andriukaitį (2,1%), Vilniaus merą Remigijų Šimašių (1,9%).

"Я считаю, что еще слишком рано, выборы далеко. Кроме того, значим тот фактор, что у него за спиной нет политической поддержки, иными словами, когда партии выдвигают своих кандидатов, у них есть организация, пресса, волонтеры и т.д. У Науседы всего этого нет, конечно, он надеется, что станет кандидатом консерваторов, что консерваторы усыновят его по случаю выборов, но это не гарантия", – сказал преподаватель Института международных отношений и политических наук ВУ Гирнюс.

С другой стороны, по его словам, Науседу считают кандидатом уже 10 лет – еще экс-президент Валдас Адамкус предложил его кандидатуру как самую подходящую на этот пост, но ничего не получилось, поскольку в выборах участвовала Даля Грибаускайте.

По словам Гирнюса, Науседа ен испытан политически – у него нет партийной поддержки, поэтому, что будет, когда начнется предвыборная кампания?

По его мнению, когда экономический обозреватель комментирует экономику, никто на это внимания не обращает, не спорит с ним. Но если о том же будет говорить кандидат в президенты, ему будут пытаться противоречить, критиковать его, и тут неясно, как Науседа будет реагировать и защищаться. Политолог процитировал экономиста Аушру Малдейкене, которая назвала Науседу "книжным экономистом", не написавшим с 1991 г. ни одной новой статьи.

Гирнюс сказал, что если Науседе удастся получить поддержку консерваторов, то его возможности значительно улучшатся. В противном случае его возможности хорошо показать себя на выборах будут небольшими.

Политолог считает, что активно работает Сквернялис или по крайней мере делает вид: он снова стал проявлять активность в сфере внешней политики, организует встречи с поляками, не боится критиковать президента, в отличие от своего предшественника Альгирдаса Буткявичюса отвечает ей на критику, говорит о переменах, которые никто до сих пор не инициировал, а он старается провести.

"По крайней мере, кажется, что он планирует стать кандидатом, его активность увеличилась", – сказал Гирнюс.

Между те, Матийошайтис ведет себя так, будто не хочет быть президентом. Если его поведение не изменится, то он им не станет.

Что касается Ушацкаса, то, по мнению Гирнюса, он несколько вышел из поля зрения политики, кроме того, во время выборов его могут упрекать в том, что на посту представителя ЕС в Москве он слишком часто играл в баскетбол с российскими политиками. Это, по его словам, это несерьезный, но постоянный упрек в адрес Ушацкаса.