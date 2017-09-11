Данные исследования компании Spinter tyrimai, проведенного 21-28 августа по заказу портала DELFI, показали, что за СО-ХДЛ планировали голосовать 16,3%, а за ЛСКЗ – 15,9% избирателей.

Изменения рейтинга этих партий были незначительными и не превысили допустимую погрешность (3,1%). В июле за СО-ХДЛ планировали голосовать 16,6%, а за ЛСКЗ – 17%.

Профессор университета им. Витаутаса Великого Лаурас Белинис объяснил рост популярности консерваторов тем, что они сохраняют последовательную позицию.

"В последние полгода, а может больше, консерваторы демонстрируют последовательную, ясно мотивированную позицию. Да, внутри партии произошла определенная реорганизация, но она прошла энергично, довольно прозрачно. Да, у них есть разногласия с правящими, но их критика последовательна. Все это создало имидж консерваторов как понятной и хорошо представленной политической силы", - сказал Белинис.

Между тем "крестьяне", по словам политолога, демонстрируют иной образ.

"В их руководстве, по крайней мере публично наблюдается разногласие между основными лидерами – Саулюсом Сквернялисом и Рамунасом Карбаускисом. У них разные аргументы, которые порой противоречат один другому", - сказал Белинис.

Политолог наблюдает явный разлад внутри партии, а порой - молчание.

"Поскольку общество не может понять и идентифицировать представителей "крестьян" в парламенте, поскольку реально мы видим 3-4 "крестьян", которые что-то говорят, общаются с обществом, остальных не видно. Плюс в коалиции также наблюдается напряжение, конца которому не видно. Вот и представляются "крестьяне" обществу некой аморфной структурой, а не политической силой, которая знает, чего хочет и чего добивается", - сказал Белинис.

Такие тенденции, по его словам, на руку консерваторам, а не "крестьянам".

"Если еще та или иная партия будет вести себя так, как консерваторы, высказывать ясные аргументы, а тут "крестьяне" со своей неопределенностью, то мы увидим, что это еще не конец. Если это будет продолжаться, то рейтинг "крестьян" будет падать", - сказал Белинис.

В рейтингах других партий особых перемен не было. Рейтинг соцдемов не изменился и составил 11,3%, Движения либералов - 6,8%, в июле – 7%, а "Порядка и справедливости" – соответственно 5 и 5,3%. Другие партии 5% барьер, по данным исследования, не проходят.

Сквернялиса с партией не связывают

Несмотря на гонку в рейтингах между СО-ХДЛ и ЛСКЗ, в рейтинге политиков и общественных деятелей все идет по иному закону. На вопрос, кто из политиков, является наилучшим кандидатом в премьер-министры, по-прежнему чаще указывают Сквернялиса - в августе это 23%, а в июле было – 23,7%.

Его ближайший конкурент Габриэлюс Ландсбергис получил в августе 7,8%, а в июле – 8% голосов.

"Сквернялис пытается позиционировать себя как того, кто не является членом партии и действует самостоятельно, независимо от партии. Это помогает ему сохранить рейтинг. Между тем личная коммуникация Сквернялиса со СМИ, обществом, с политиками, достаточно агрессивна и последовательна. Это создает его довольно благоприятный образ в глазах общества", - сказал Белинис.

А Ландсбергиса, как заметил политолог, с постом премьер-министра не связывают, его видят как лидера партии.

В десятке возможных кандидатов указали также социал-демократа Альгирдаса Буткявичюса - 5,5% (в июле 6,5%), Карбаускиса – 4,4% (6,2%), европарламентария Вилию Блинкявичюте - 4,2% (4,6%).

Нового лидера соцдемов Гинтаутаса Палуцкаса на посту премьер-министра видят 3,5% (1,6%) участников опроса, европарламентария Антанаса Гуогу – 3,3% (3,5%), депутата Ингриду Шимоните – 3,2% (2,8%), мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса – 2,9%, а экономиста Гитанаса Науседу – 2,7% (2,6%).