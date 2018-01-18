Правда, результаты рейтингов, проведенных разными компаниями, отличаются, несмотря на то, что они проводились практически в то же самое время. Опрос, проведенный Spinter tyrimai 11–19 декабря, показывал, что за оппозиционную партию Союз отечества - Христианские демократы Литвы (СО-ХДЛ) проголосовали бы 18,7% человек (в ноябре 20,4%).

Рейтинг правящего Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) снизился на 4,5%, превышая погрешность 3,1% – с 19,4% до 14,9%.

Между тем данные опроса, проведенного по заказу BNS компанией RAIT 12–21 декабря, показали, что за "крестьян" проголосовали бы 19% опрошенных (на 3% больше, чем в ноябре), а за СО-ХДЛ - 18% (на 1% меньше).

"Могут быть разные причины, по которым результаты опросов отличаются. Но иногда такое случается. Я бы не делал никаких обобщений по результатам одного месяца, надо смотреть тенденцию 3-5 месяцев", - сказал директор Spinter tyrimai Игнас Зокас.

По данным компании Spinter tyrimai, рейтинг социал-демократов за месяц изменился с 8% до 9,3%, "Порядка и справедливости" - с 6,2% до 7,5%. Популярность Центристской партии за месяц увеличилась с 3,3% до 5,2%.

Согласно опросу, если бы выборы в парламент проходили в ближайшее воскресенье, то Движение либералов не преодолело бы 5% барьер. Его рейтинг за месяц снизился с 5,3% до 4,9%.

Кроме того, увеличилось число тех, кто не намерен голосовать вообще: в ноябре таких было 14,8%, в декабре - 18,5%. Еще 10% респондентов ответили, что не знают, за кого голосовать.

Директор RAIT Довиле Кончак не исключает, что результаты исследований могут отличаться из-за разницы методологических аспектов, и потому, что часть жителей еще не определилась, за кого голосовать. Эти респонденты дают спонтанные ответы.