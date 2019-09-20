Опрос общественного мнения показал, что меньше чем за полгода серьезно упало доверие к мэрам двух крупнейших городов Литвы. За 5 месяцев рейтинг мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса упал на 16%, а мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса - на 7%. Между тем рейтинг премьер-министра Саулюса Сквернялиса значительно вырос - на 8%.
Gitanas Nausėda, Saulius Skvernelis
© DELFI / Domantas Pipas

Опрос по заказу агенства ELTA 26 августа - 8 сентября провела компания Baltijos tyrimai.

Его результаты показали, что больше всего снизился рейтинг Матийошайтиса (50% оценивают его положительно, а 34% отрицательно) и евродепутат Людас Мажилис (соответственно 54% и 20%). Рейтинг обоих снизился на 6%.

На 5% снизились рейтинги спикера Виктораса Пранцкениса и мэра Вильнюса Шимашюса - соответственно 50% и 33% и 33% и 51%.

Рейтинг показал, что доверие жителей к мэрам крупных городов снижается. За 5 месяцев рейтинг Шимашюса упал на 7% (с 40% положительных отзывов и 33% отрицательных). Рейтинг Матийошайтиса за 5 месяцев сократился на 16% (положительно его оценивали 66%, а сейчас 50%, а отрицательно 17%, а сейчас - 34%).

За месяц снизился и рейтинг экс-министра финансов Ингриды Шимоните - положительно ее сейчас оценивают 41%, отрицательно 47% граждан.

Однако за месяц на 8% вырос рейтинг премьер-министра Саулюса Сквернялиса. Положительно его оценивают 50%, а отрицательно 41% респондентов.

На 4% улучшилась оценка министра иностранных дел Линаса Линкявичюса (соответственно 55% и 31%) и председателя Литовской партии центра Наглиса Путейкиса (34% и 47%). На 3% улучшился рейтинг журналиста Эдмундаса Якилайтиса (49% и 32%), европарламентария Аушры Малдейкене (44% и 44%) и философа Арвидаса Юозайтиса (35% и 34%).

Рейтинги других политических и общественных деятелей почти не изменились.

Лучше всего жители оценивают президента страны Гитанаса Науседу - 83% оценивают его положительно и 9% - отрицательно.

Экс-президента Валдаса Адамкуса положительно оценивают 80%, а отрицательно 11% респондентов. Экс-президента Далю Грибаускайте соответственно 65% и 28%.

Далее в пятерке следуют Линкявчюс и Мажилис.

Есть еще 12 политических и общественных деятелей, которых жители оценивают скорее положительно, чем отрицательно: Пранцкетис, евродепутат Вилия Блинкявичюте (50% и 34%), Матийошайтис, Сквернялис, Якилайтис, бывшая журналистка Рута Янутене (48% и 33%), экс-министр транспорта Рокас Масюлис (46% и 34%), бывший еврокомиссар Витянис-Повилас Андрюкайтис (45% и 36%), бывший дипломат Вигаудас Ушацкас (43% и 32%), Ремигиюс Жемайтайтис (42% и 35%), журналист Андрюс Тапинас (39% и 36%) и Юозайтис.

Отрицательно жители оценивают Рамунаса Карбаускиса (66% отрицательно и 25% положительно), бывшего мэра Вильнюса Артураса Зуокаса (63% и 20%), министра здравоохранения Аурелиюса Веригу (63% и 26%), лидера социал-"трудовиков" Гедиминаса Киркиласа (60% и 26%), профессора Витаутаса Ландсбергиса (60% и 28%), лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса (58% и 31%), европарламентария Вальдемара Томашевского (56% и 20%), Роландаса Паксаса (56% и 27%), Виктора Успасских (52% и 31%), экс-премьера Альгирдаса Буткявичюса (52% и 34%) и Шимашюса.

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