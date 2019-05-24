В новом мини-сериале рассказано о Чернобыльской катастрофе на АЭС в 1986 году.
Фильм из 5 серий заинтересовал телезрителей. Доказательство тому – отличная оценка на сайте IMDb. Если сложить баллы, которыми его оценили около 26 000 зрителей, выясняется, что его оценка составляет 9,6 баллов из 10, пишет The Sun.
Стоит обратить внимание на то, что рейтинг "Во все тяжкие" (Breaking Bad) и "Игры престолов" (Game of Thrones) составляет соответственно 9,5 баллов (оценка 1 194 332 зрителей) и 9,4 (1 512 733 зрителей).
Первую серию "Чернобыля" смотрели почти 2 млн. человек.
Часть сцен этого фильма снимали в вильнюсском микрорайоне Фабийонишкес.
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