На сайте IMDb историческую драму "Чернобыль" оценили самыми высокими баллами: ее рейтинг выше рейтинга сериалов "Игра престолов" и "Во все тяжкие". Для жителей Литвы этот сериал интересен и важен тем, что часть сцен снимали в нашей стране.
Kadras iš serialo "Černobylis"

В новом мини-сериале рассказано о Чернобыльской катастрофе на АЭС в 1986 году.

Фильм из 5 серий заинтересовал телезрителей. Доказательство тому – отличная оценка на сайте IMDb. Если сложить баллы, которыми его оценили около 26 000 зрителей, выясняется, что его оценка составляет 9,6 баллов из 10, пишет The Sun.

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Стоит обратить внимание на то, что рейтинг "Во все тяжкие" (Breaking Bad) и "Игры престолов" (Game of Thrones) составляет соответственно 9,5 баллов (оценка 1 194 332 зрителей) и 9,4 (1 512 733 зрителей).

Первую серию "Чернобыля" смотрели почти 2 млн. человек.

Часть сцен этого фильма снимали в вильнюсском микрорайоне Фабийонишкес.

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