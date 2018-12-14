Рейтинг самых состоятельных представителей шоу-бизнеса Литвы

Большая часть представителей шоу-бизнеса так или иначе связана с бизнесом. Другие – успешные специалисты творческой сферы деятельности. Портал alfa.lt сообщает, что в список входят представители разных сфер.

На 42 месте рейтинга Модеста Вжесняускайте - профессиональная велогонщица и невеста британского миллионера Джона Каудуэлла. Ее доходы составляют 100 млн. евро, все эти деньги получены за счет отношений с женихом.

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На 78 позиции Изольда Гудялис (54 млн. евро). Свое имущество она заработала на бизнесе, связанной с продажей косметики и парфюмерии.

Ей принадлежит компания Fragrances International. Ей и ее супругу Бенасу Гудялису принадлежит сеть магазинов Kristiana.

На 84 месте предприниматель Йоланта Блажите (50 млн. евро). Она работает в сфере пищевой промышленности и энергетики. Блажите - бывшая жена предпринимателя и политика Виктора Успасских.

На 105 позиции Инга Козел (40 млн. евро). Эти деньги она получила после брака с нефтяным магнатом Тоддом Козелом.

Toddas Kozelis ir Inga Kozel © "Instagram"

На 229 месте – вдова покойного президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса Кристина Бразаускене (15 млн. евро). Источник ее доходов - недвижимость. Ей и ее сыну Эрнестасу Бутримасу принадлежит компания Imberiva, ранее Draugystė.

На 309 месте криптомиллионер Юстас Пикялис (10 млн. евро), один из основателей компании Monetha.

На 313 месте модель Аста Валентайте (10 млн. евро, которые она получила в результате отношений), пишет alfa.lt. Она является бывшей супругой миллионера Лаймутиса Пинкявичюса.

На 408 месте, по данным журнала Top, организатор мероприятий Агне Григалюнене (5 млн. евро). Источник средств - расторжение брака с футболистом Дейвидасом Шемберасом.

На 497 месте политик и предприниматель Андрюс Шеджюс (2,7 млн. евро), которые он заработал на торговле грузовиками и их запчастями.