Недавно в журнале Top был объявлен рейтинг 500 самых состоятельных жителей Литвы. В их числе - и представители шоу-бизнеса. В этом списке немало сюрпризов.
Andrius Šedžius, Asta Valentaitė, Kristina Brazauskienė
© DELFI montažas

Большая часть представителей шоу-бизнеса так или иначе связана с бизнесом. Другие – успешные специалисты творческой сферы деятельности. Портал alfa.lt сообщает, что в список входят представители разных сфер.

На 42 месте рейтинга Модеста Вжесняускайте - профессиональная велогонщица и невеста британского миллионера Джона Каудуэлла. Ее доходы составляют 100 млн. евро, все эти деньги получены за счет отношений с женихом.

Рейтинг самых состоятельных представителей шоу-бизнеса Литвы
© Asmeninio albumo nuotr.

На 78 позиции Изольда Гудялис (54 млн. евро). Свое имущество она заработала на бизнесе, связанной с продажей косметики и парфюмерии.
Ей принадлежит компания Fragrances International. Ей и ее супругу Бенасу Гудялису принадлежит сеть магазинов Kristiana.

Izolda Gudelis
Izolda Gudelis
© DELFI / Karolina Pansevič

На 84 месте предприниматель Йоланта Блажите (50 млн. евро). Она работает в сфере пищевой промышленности и энергетики. Блажите - бывшая жена предпринимателя и политика Виктора Успасских.

Jolanta Blažytė
Jolanta Blažytė
© DELFI / Domantas Pipas

На 105 позиции Инга Козел (40 млн. евро). Эти деньги она получила после брака с нефтяным магнатом Тоддом Козелом.

Toddas Kozelis ir Inga Kozel
Toddas Kozelis ir Inga Kozel
© "Instagram"

На 229 месте – вдова покойного президента Литвы Альгирдаса Бразаускаса Кристина Бразаускене (15 млн. евро). Источник ее доходов - недвижимость. Ей и ее сыну Эрнестасу Бутримасу принадлежит компания Imberiva, ранее Draugystė.

Kristina Brazauskienė
Kristina Brazauskienė
© DELFI / Andrius Ufartas

На 309 месте криптомиллионер Юстас Пикялис (10 млн. евро), один из основателей компании Monetha.

Justas Pikelis
Justas Pikelis
© DELFI / Karolina Pansevič

На 313 месте модель Аста Валентайте (10 млн. евро, которые она получила в результате отношений), пишет alfa.lt. Она является бывшей супругой миллионера Лаймутиса Пинкявичюса.

Asta Valentaitė
Asta Valentaitė
© Vida Press

На 408 месте, по данным журнала Top, организатор мероприятий Агне Григалюнене (5 млн. евро). Источник средств - расторжение брака с футболистом Дейвидасом Шемберасом.

Agnė Grigaliūnienė
Agnė Grigaliūnienė
© DELFI / Orestas Gurevičius

На 497 месте политик и предприниматель Андрюс Шеджюс (2,7 млн. евро), которые он заработал на торговле грузовиками и их запчастями.

Andrius Šedžius
Andrius Šedžius
© DELFI / Karolina Pansevič
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