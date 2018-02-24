По данным опроса, Грибаускайте в феврале положительно оценили 65,7% респондентов, а отрицательно – 20,8% (в январе - 65,8 и 18,7%).

"Это стабильная оценка президента, которая сохраняется на протяжении многих месяцев. (...) Интересно, что у президента Польши Анджея Дуды сейчас имеется такая же поддержка среди граждан своей страны", – сказал BNS директор Vilmorus Владас Гайдис.

Матийошайтиса положительно оценивают 56,4% респондентов (в январе 55,8%). Отрицательно его в феврале оценили 15,1%, а в январе – 13,5% участников опроса.

Серьезных изменений нет и в рейтинге Саулюса Сквернялиса – в феврале положительно его оценили 49,8%,а отрицательно - 27% респондентов (в январе 51,2 и 26%).

"Его рейтинг в последнее время не меняется, не зависимо от заявлений и событий", – сказал Гайдис.

В пятерку политиков, получающих положительную оценку, вошел и спикер парламента Викторас Пранцкетис и министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Пранцкетиса положительно оценили 46,7% респондентов (отрицательно – 19,2%) В январе эти показатели составили 42% и 17%.

Министра Линкявичюса положительно оценили 45,3% респондентов, в январе – 48,2%. Отрицательно его оценили 17,3%, а в январе – 15,9%.

По словам Гайдиса, сейчас троих министров жители Литвы оценивают скорее положительно, чем отрицательно.

"Это глава МИД Линкявичюс, министр транспорта и коммуникаций Рокас Масюлис и министр экономики Виргиниюс Синкявичюс", – сказал директор Vilmorus.

Опрос был проведен по заказу Lietuvos rytas 9-18 февраля.