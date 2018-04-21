По данным опроса, проведенного в апреле, за консерваторов намерены голосовать 17,6% респондентов (в марте – 16,8%), за "крестьян" – 11,9% (в марте – 16,2%).

"Отрыв между СО-ХДЛ и "крестьянами" увеличился", – сказал BNS директор Vilmorus Владас Гайдис.

Социал-демократы уступили третью позицию в рейтинге "порядку и справедливости", за которую намерены голосовать 7,2% избирателей (в марте – 9%).

Социал-демократы, за которых в марте планировали голосовать 10,1% участников опроса, оказались на пятом месте (4,9%), а Социал-демократическая партия труда Гедиминаса Киркиласа заняла четвертую позицию - 5%.

"Судьба соцдемов такова, что рейтинг поделили почти пополам (...). Что касается руководителей партий - Гинтаутас Палуцкас и Киркилас получили похожую оценку", – сказал Гайдис.

Далее идет Движение либералов – за них готовы голосовать 4,7% респондентов (в марте – 5,1%), Центристская партия – 4% (в марте – 3,7%). За Партию труда намерены голосовать 2,9% участников опроса (в марте 1,9%).

"Опрос был проведен еще до съезда Партии труда, на котором председателем партии избрали Виктора Успасских", – подчеркнул Гайдис.

Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей получила поддержку 2,7% респондентов (в марте 2,5%).

Опрос по заказу Lietuvos rytas центр Vilmorus провел 6–15 апреля.