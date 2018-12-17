В ноябре в рейтинге кандидатов в президенты Литвы свои позиции по-прежнему упрочил экономист Гитанас Науседа, за ним следует консерватор Ингрида Шимоните, на третьем месте - премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.
Ingrida Šimonytė, Saulius Skvernelis, Gitanas Nausėda
© DELFI

Компания Spinter tyrimai по заказу портала DELFI провела опрос 19-30 ноября. Результаты показали, что за экономиста Науседу на выборах президента Литвы готовы голосовать 27,1% (в октябре - 24,4%), за консерватора Шимоните – 19,4% (16,6%), за Сквернялиса – 10% (9,5%).

Далее шел мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис - 5,6%, европарламентарий Вилия Блинкявичюте – 3,6%, депутат Наглис Путейкис – 2,7%, философ Арвидас Юозайтис – 2,6%, депутат Аушра Малдейкене и еврокомиссар Витянис Андрюкайтис – по 2,4%, европарламентарий Пятрас Ауштрявичюс – 1,1%, лидер "крестьян" Рамунас Карбаускис – 0,7%, европарламентарий Валентинас Мазуронис – 0,4%.

1,2% участников опроса намеревались голосовать за какого-нибудь другого кандидата, 9,4% не собирались голосовать, а 11,4% не знали, за кого голосовать.

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