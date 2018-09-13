Результаты опроса, проведенного по заказу DELFI компанией Spinter tyrimai 24-31 августа показали, что после лета в тройку лидеров вернулся Сквернялис (в июне его место временно занял бывший дипломат Вигаудас Ушацкас).

На первом месте прочно позицию занял экономист Гитанас Науседа (19,7%, в июне - 20,6%). Науседа уже ушел с поста советника президента банка SEB. Есть вероятность, что в сентябре он сообщит о своем решении относительно президентских выборов.

На втором месте остается мэр Каунаса Висвалдас Матийошайтис (14,4%, в июне - 10%). Сам Матийошайтис в эфире передачи DELFI "В центре внимания" сказал, что на первом месте для него - выборы мэра Каунаса.

На третьем месте - Саулюс Сквернялис (10,7%, в июне – 6,3%). Сквернялис сказал, что о своем решении, участвовать ли в президентских выборах, сообщит лишь в будущем году. Он сказал, что сейчас главное для него - бюджет и другие работы осенней парламентской сессии.

Однако поддержку его кандидатуры уже высказал глава Литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбасукис, сказав, что не думает, что появятся другие кандидаты.

На четвертом месте - Вигаудас Ушацкас, который уже заявил о своем намерении принять участие в президентских выборах (8,3%, в июне – 6,7%). Ушацкас является членом Союза отечества-Христианских демократов Литвы. Партия еще своего кандидата в президенты не выбрала. Лидер консерваторов заявил, что решение Ушацкаса может иметь политические последствия.

"Согласно предварительному порядку выбора кандидата партии, где фигурируют четкие и ясные требования – партия не имеет возможности больше иметь никаких дел с таким человеком. Все связи с ним будут расторгнуты", – сказал Габриэлюс Ландсбергис.

Одним из потенциальных кандидатов в президенты от консерваторов является экс-министр финансов Ингрида Шимоните (8%, в июне - 6%). Однако пока неясно, будет ли она участвовать в выборах.

5,8% респондентов намерены голосовать за европарламентария Вилию Блинкявичюте, которая также не объявляла о своем решении стать кандидатов в президнеты.

Далее следует еще один потенциальный кандидат от консерваторов - Жигимантас Палёнис. Его в августе поддержали 3,9%, в июне – 4% респондентов. Павилёнис уже заявил о своем намерении участвовать в выборах.

3,1% респондентов в августе и 3,4% – в июне голосовали бы за европарламентария Антанаса Гуогу. 2,5% и августе готовы были голосовать за Рамунаса Карбаускиса. Ни один из них о своих намерениях участвовать в выборах не заявлял.

За мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, который сказал, что о президентских выборах не думает, в августе намеревались голосовать 1,6%, а в июне – 2,2% респондентов.

За депутата Аушру Малдейкене, которая заявила о намерениях участвовать в выборах, в августе планировали голосовать 1,5%, а в июне – 1,1% участников опроса. За депутата Наглиса Путейкиса, который также планирует участвовать в выборах в августе голосовали 1,4%, а в июне – 2,4% человек.

Еще 0,3% планировали голосовать за европарламентария Витяниса Андрюкайтиса, который о намерениях добиваться поста президента не заявлял.

За Валентинаса Мазурониса, который объявил, что будет кандидатом, в августе готовы были голосовать 0,3%, а в июне - 0,6% респондентов.

4,6% в августе и 11,6% – в июне голосовали бы за какого-то другого кандидата. Еще 13,9% участников опроса в августе и 23,5% – в июне не собирались голосовать или не знали за кого голосовать.

Глава компании Spinter tyrimai, социолог Игнас Зокас обратил внимание на то, что пока окончательный список кандидатов не известен, результаты будут меняться.

"Пока особых перемен нет. Рейтинг Сквернялиса немного снизился, но сейчас восстановился. Это значит, что падение не было продолжительным, скорее оно было связано с какой-то новостью", – сказал Зокас.

Глава компании Vilmorus социолог Владас Гайдис прогнозирует, что в скором времени в рейтинге проявятся серьезные перемены.

"Мы видим, что подключаются партии. Появляются такие фамилии как Роландас Паксас. Сентябрь значительно отличается от других месяцев, поэтому мы эдем новых результатов", – сказал Гайдис.

Он не исключает, что активность Ушацкаса протолкнет его вперед.

По словам Гайдиса, это уже то время, когда Матийошайтису и Шимоните пора заявить о своем окончательном решении.

С Науседой и Сквернялисом, по его словам, ситуация иная – люди де-факто уже считают их кандидатами.

Политический философ, профессор Альвидас Йокубайтис не видит среди потенциальных кандидатов авторитетов.

"Демократия не может создать авторитет путем выборов. Тот, кого выбрали, потому что выбрали, автоматически не может стать авторитетом. Если он не был авторитетом – даже после того как его выберут им не станет. Самое странное, что авторитет им и останется даже если его не выберут. В это весь секрет - ты либо авторитет, либо нет", – сказал Йокубайтис.

Он констатирует, что в нынешней ситуации "есть власть, а власть не равна авторитету".

"Наша власть без авторитета. Но таких властей много, это определенная внешняя сила. Не мы одни такие в современном западном мире", – констатировал Йокубайтис.