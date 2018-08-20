Рейд полиции на взморье: сотни превышают скорость, каждый десятый – пьян

Литовская дорожная полиция информирует, что за 4 рабочих дня полиция проверила около 1500 автомобилей и выявила почти 150 опасных нарушений ПДД.

Больше всего отличились лихачи. Несмотря на то, что превышение скорости является одной из наиболее частых причин ДТП, выявили около 100 лихачей, большая часть которых предстанет перед судом и, вероятно, лишится прав на вождение за превышение скорости.

20 нарушителей превысили скорость больше чем на 50 км/ч, 64 - с 41 до 50 км/ч. Не все нарушители могут вздохнуть спокойно, даже если их не остановила полиция.

В рейдах принимала участие и "черная госпожа" - непомеченный полицейских автомобиль с радаром, он зафиксировал почти 900 случаев превышения скорости.

Но полицейских удивили не только лихачи. Были и те водители, которые, несмотря на лишение прав снова сели за руль, или ездили непристегнутыми.

Полицейские не успевали и проверять водителей на трезвость, почти 20 водителей были пьяны (в их числе и одна девушка). В числе пьяных водителей был и водитель тягача, и работник спецслужб, и иностранные граждане.

14 водителей избегут ответственности, поскольку в их организме было от 0,13 до 0,38 промилле.

Водитель, в организме которого было, 1,65 промилле пытался дать полиции взятку.

В субботу утром в Клайпедском районе, на дороге Клайпеда-Лиепая остановили VW Passat, которым управлял 60-летний гражданин Латвии. Он не отрицал, что пил накануне и давал полиции взятку, чтобы его не проверяли. Мужчину предупредили, что за взятку ему грозит уголовная ответственность. После проверки выяснилось, что в его организме было 1,65 промилле. Водитель по-прежнему пытался дать взятку, держал деньги в руке. Его задержали за попытку подкупа должностного лица при исполнении обязанностей и за вождение в нетрезвом виде.

По данным ЛДП, этим летом в Литве задержаны 1302 водителя, в организме которых было более 1,5 промилле, во всех этих случаях проводились расследования.