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Алкоголь не пропадает с пляжей. Даже постоянное патрулирование полиции и спасателей Паланги не помогает убрать это явление с побережья. Хуже всего то, что пивом или сидром не ограничиваются - некоторые пьют крепкие спиртные напитки.
Рейд на пляжах Паланги: алкогольные напитки никуда не делись, выпивающие защищают свои права
© Mindaugas Milinis

В субботу компания открыто употребляла алкогольные напитки на пляжах Паланги: и пиво, и крепкие напитки. Предупреждения спасателей о том, что это запрещено делать в общественных местах, были "отбиты" нецензурными словами. Пришлось вызвать полицию.

Не всем нравится пиво или сидр. В субботу также пришлось встретить тех, кто пил даже игристое вино. Всем пришлось отнести бутылки к ближайшему мусорному контейнеру.

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"Мама, говорила же, что полиция", - упрекнула маленькая дочь свою мать, которая потягивала с подругой игристое вино.

Один гражданин выпивал виски. Мужчине пришлось прерваться, чтобы выбросить бутылку с остатками в мусорку. Очевидно, ему было трудно ориентироваться. Потому что, когда полиция и спасатели уехали, он бросился рыться в мусорном баке. Но забыл, в который выбросил. Пришлось перерыть все.

Еще одно интересное наблюдение: многие пьющие в общественном месте и ставшие мишенью фотографа очень обеспокоены своей приватностью или отстаивают свое права на изображение. "Может, я не хочу, чтобы меня фотографировали!" - жалуются те, кто часто забывает, что только что совершил правонарушение.

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