Regitra предупреждает будущих водителей: экзамен придется пересдавать через год

В первые 6 месяцев 2019 года в Литве зафиксировано 26 попыток мошенничества во время сдачи экзамена по вождению. Компания Regitra напоминает, что очень важно, чтобы будущие водители знали правила движения и умели оценивать ситуацию на дороге еще до того, как сядут за руль. Мошенники экзамен смогут пересдать только через год.
Vairavimo teorijos egzaminas "Regitroje"

Видео- и аудиоаппаратура – с помощью такого оборудования будущие водители пытаются обмануть экзаменаторов. Но бывает и такое, когда экзамен приходит сдавать другой человек. С октября 2018 года такие нарушители могут пересдать экзамены только через год.

Заместитель гендиректора Regitrа Саулюс Шуминас сказал, что важно не только хорошо управлять автомобилем, но и знать правила, ознакомиться с разными ситуациями на дорогах. Человек, который садится за руль, благодаря этим знаниям, может быстрее оценить сложившуюся ситуацию и принять решение.

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"Очень жаль, что люди приезжают сдавать экзамен, вооружившись нелегальным оборудованием, а не знаниями. Надо понимать, что каждый водитель отвечает не только за себя, но и за других участников движения, поэтому нужно, чтобы он был как можно лучше подготовлен. Мы хотим призвать будущих водителей углублять знания и улучшать навыки, а не искать возможность обойти правила", – сказал Шуминас.

Чтобы будущие водители могли хорошо подготовиться к участию в движении и к экзамену, Regitra подготовила много полезных советов: на сайте можно найти экзаменационные темы, попробовать пройти пробную версию экзамена, познакомиться с его сдачей.

В экзаменационном классе нельзя пользоваться никакой литературой, фотоаппаратами, телефонами, планшетами и другим оборудованием, за исключением тех случаев, когда есть специальные медицинские требования. Например, слуховые аппараты.

Во время экзамена на столе и на стуле не должно быть никаких личных вещей, нельзя находиться в верхней одежде, головных уборах, капюшонах. За исключением тех случаев, когда без этого невозможно обойтись, например, по религиозным причинам.

В ближайшее время изменятся и сами экзаменационные классы. Сдающие экзамены будут сидеть не рядами, а полукругом. Будут использовать технологические решения, которые помогут избежать случаев мошенничества.

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