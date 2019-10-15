При регистрации автомобиля знаки выдаются автоматически. Однако по желанию владельца можно взять комбинацию, которая ему нравится. Например, ее можно заранее зарезервировать из списка, объявленного с 15 октября. Напомним, что буквенные комбинации идут в алфавитном порядке, а числовые - в порядке возрастания.

Для легковых автомобилей предложены следующие 45 новых комбинаций на букву L:

LYA, LYB, LYC, LYD, LYE, LYF, LYG, LYH, LYI, LYY, LYJ, LYK, LYL, LYM, LYN, LYO, LYP, LYR, LYS, LYT, LYU, LYV, LYZ, LJA, LJB, LJC, LJD, LJE, LJF, LJG, LJH, LJI, LJY, LJJ, LJK, LJL, LJM, LJN, LJO, LJP, LJR, LJS, LJU, LJV, LJZ.

Заказать номера из этого списка могут также владельцы исторических автомобилей, электромобилей, прицепов, мотоциклов или мопедов. Эти комбинации можно найти на сайте Regitrа.

Компания Regitra для удобства клиентов предлагает пользоваться электронными услугами, поэтому торговля номерами начнется по интернету. Чтобы зарезервировать номер, надо подключиться к системе eKETRIS.

Затем надо выбрать услугу "Ходу резервировать номер для автомобиля" (Noriu rezervuoti numerio ženklus) и подать заявку. Номера резервируют, если их оплатить в течение часа, готовы они будут в течение 5 дней.

Напомним, что после смены номера выдается и новое свидетельство о регистрации автомобиля. Regitra рекомендует заказывать доставку номеров на дом в течение двух рабочих дней, поскольку эта услуга стала в два раза дешевле – стоит всего 3,40 евро.

А что делать, если вам понравился номер, а автомобиля у вас еще нет? В таком случае можно зарезервировать номера и отложить их на хранение в Regitrа до того момента, как вы купите автомобиль. Эта услуга в течение 1 года предоставляется бесплатно.