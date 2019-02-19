Если водительские права были получены в Великобритании до Brexit, то по возвращении на жительство в Литву экзамен на вождение заново сдавать не придется.
"Мы хотим, чтобы люди не попадали в неприятные ситуации и могли избежать вероятных недоразумений, поэтому мы относимся к сложившейся ситуации довольно либерально. Ведь люди, которые получили водительские права в Соединенном Королевстве (СК) еще во время его пребывания в ЕС, после выхода СК из ЕС автоматически не станут водить хуже. Поэтому в отношении тех водителей, которые получили водительские права еще до Brexit, будут действовать те же правила, что и раньше", - сказал для пресс-релиза заместитель гендиректора предприятия Саулюс Шуминас.
В обычном порядке будут обмениваться и те водительские удостоверения, которые были выданы в Литве, однако впоследствии заменены в СК.
Однако, как и во всех случаях, для того, чтобы можно было обменять водительские права, человек должен быть постоянным жителем Литвы. Иными словами, он должен декларировать место жительства в Литве и жить здесь как минимум 185 дней в каждом календарном году.
Другой возможный путь - обосновать связи с Литвой. Например, представить трудовой договор. Также необходимо проверить здоровье в литовском медицинском учреждении и получить медицинскую справку.
Regitra напоминает, что если водительские права в СК будут получены после Brexit, то в таком случае по возвращении на жительство в Литву обменять их можно будет только после сдачи экзаменов по теории и практике, однако заканчивать школу вождения не нужно будет.
Regitra: полученные в Англии водительские права будут обмениваться в прежнем порядке
Если до намеченного дня выхода Великобритании из...
ГНИ ограничивает возможность регистрации чеков для участия в лотерее
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) ограничила...
Голливудской актрисе Руте Ли предоставлено гражданство Литвы (25)
Игравшей в Голливуде актрисе литовского происхождения...
Налоговая инспекция вернет налогоплательщикам 1,12 млн. евро (3)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) объявила,...
В Литву возвращается зима, прогнозируют морозы (3)
После теплого вторника в среду погода изменится, об...
TOP новостей
В Литве увеличивается число миллионеров: пользу должны ощутить все (56)
В Литве у нескольких сот человек владеют имуществом на...
В магазинах появились первые литовские овощи, цена в хозяйстве и в магазине отличается в два раза (37)
До календарной весны осталось две недели, и в литовских...
Налоговая инспекция вернет налогоплательщикам 1,12 млн. евро (3)
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) объявила,...
В Литву возвращается зима, прогнозируют морозы (3)
После теплого вторника в среду погода изменится, об...
ГНИ ограничивает возможность регистрации чеков для участия в лотерее
Государственная налоговая инспекция (ГНИ) ограничила...