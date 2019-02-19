Regitra: полученные в Англии водительские права будут обмениваться в прежнем порядке

Если до намеченного дня выхода Великобритании из Евросоюза (ЕС) соглашение по Brexit не будет достигнуто, то выданные в Великобритании водительские удостоверения будут обмениваться в таком же порядке, и как и раньше, сообщило во вторник литовское госпредприятие Regitra.
© DELFI / Karolina Pansevič

Если водительские права были получены в Великобритании до Brexit, то по возвращении на жительство в Литву экзамен на вождение заново сдавать не придется.

"Мы хотим, чтобы люди не попадали в неприятные ситуации и могли избежать вероятных недоразумений, поэтому мы относимся к сложившейся ситуации довольно либерально. Ведь люди, которые получили водительские права в Соединенном Королевстве (СК) еще во время его пребывания в ЕС, после выхода СК из ЕС автоматически не станут водить хуже. Поэтому в отношении тех водителей, которые получили водительские права еще до Brexit, будут действовать те же правила, что и раньше", - сказал для пресс-релиза заместитель гендиректора предприятия Саулюс Шуминас.

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В обычном порядке будут обмениваться и те водительские удостоверения, которые были выданы в Литве, однако впоследствии заменены в СК.

Однако, как и во всех случаях, для того, чтобы можно было обменять водительские права, человек должен быть постоянным жителем Литвы. Иными словами, он должен декларировать место жительства в Литве и жить здесь как минимум 185 дней в каждом календарном году.

Другой возможный путь - обосновать связи с Литвой. Например, представить трудовой договор. Также необходимо проверить здоровье в литовском медицинском учреждении и получить медицинскую справку.

Regitra напоминает, что если водительские права в СК будут получены после Brexit, то в таком случае по возвращении на жительство в Литву обменять их можно будет только после сдачи экзаменов по теории и практике, однако заканчивать школу вождения не нужно будет.

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