Regitra объявила, когда возобновят сдачу экзаменов на категорию В

С учетом ситуации в стране Regitra вводит сдачу экзаменов постепенно. На этой неделе экзамены сдают мотоциклисты и будущие водители грузовиков, с мая экзамены могут сдавать и будущие водители легковых авто. Экзамены будут принимать с понедельника по пятницу.

Всех клиентов Regitrа просит быть сознательными, надевать защитные маски и выполнять требования безопасности. Перед подачей документов работникам, необходимо дезинфицировать руки, соблюдать безопасное расстояние. За услуги рекомендуют платить банковской картой, а не наличными.

Всех клиентов просят при малейшем недомогании отменить визит.

Важно иметь в виду, что у посетителей могут измерить температуру тела, попросить подписать документ-подтверждение, что они не чувствуют никаких признаков болезни.

С подробной информацией о действующем порядке можно ознакомится на сайте Regitrа.