Один из первых шагов, который надо сделать перед заключением договора о купле-продаже – собрать как можно больше информации. Если автомобиль эксплуатировали в Литве, можно проверить нет ли каких ограничений - не арестован ли он и не заложен ли. Это можно сделать здесь.

Не находится ли автомобиль в розыске, можно узнать в базе данных Департамента полиции.

"Если вы поинтересуетесь историей автомобиля, избежите недоразумений в будущем. Скажем, не будет такого, что в Regitra выяснится, что автомобиль заложен банку и вы не можете его зарегистрировать", – сказал представитель Regitrа Дарюс Юргутис.

Если вы планируете купить автомобиль, которым пользовались за границей, тоже можно узнать его историю в доступных базах данных конкретной страны. Их список можно найти на сайте Regitrа.

Договор о купле-продаже - документ, защищающий ваши интересы, который ц случае недоразумений станет доказательством в суде. Поэтому важно уделить ему максимум внимания, поскольку такой документ не хотят подписывать люди, занимающиеся нелегальной деятельностью. Кроме того, рекомендуется пользоваться стандартной формой Regitrа, в которую можно внести и необходимую дополнительную информацию.

"В договор надо внести точные данные о покупателе и продавце, чтобы точно знать, к кому в случае чего обращаться. Важно вносить точную сумму продажи. Бывает, когда продавец просит внести заниженную сумму, но я хочу заметить, что в случае мошенничества вы не только будете способствовать сокрытию налогов, но и ухудшите свое положение. Особое внимание уделите указанию недочетов: повреждение капота, двигателя, ходовой части и т.д. Потребуйте внести в договор все дефекты, иначе потом не сможете требовать компенсации", – заметил Юргутис.

В договор, по его словам, важно внести и указание, что деньги уплачены и указать форму оплаты.

Если вы переводите деньги через банк, то у вас есть неоспоримое доказательство оплаты покупки. Но если вы платите наличными или частями, то факт передачи денег надо фиксировать каждый раз письменно (акт с подписями обеих сторон). Это позволит избежать недоразумений в будущем.

Специалисты Regitrа рекомендуют обращать внимание и на другие моменты – не покупать очень дешевые машины. Если цена ниже рыночной, это может быть признаком проблем. Также не забывайте сохранить объявление о продаже. Это публичное предложение, в котором есть важная информация. Например, что автомобиль без дефектов. В случае чего, это будет доказательством того, что продавец скрыл дефект.

"Кроме того, перед тем как подписать договор, убедитесь в том, что продавец передал вам все документы, оба комплекта ключей. Всегда рекомендуют перед покупкой отвезти автомобиль на проверку к экспертам. Это поможет вам выяснить, нет ли у машины дефектов", – сказал Юргутис.