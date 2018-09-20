В начале учебного года в СМИ и социальных сетях начались бурные обсуждения новой системы питания. Родители учеников возмущены - дети не едят еду, которую им готовят по новым стандартам, в результате горы продуктов уничтожают, а деньги родителей уходят в никуда, дети остаются голодными.

Минздрав уверяет, что хочет изменить отношение жителей Литвы к питанию, поощрить семьи питаться здоровой пищей. В этом чиновникам помогает директор ПУ Sveikatai palankus Раминта Богушене. Подготовленная ею книга – "Набор благоприятных для здоровья технологических коктейлей и меню" – уже стала путеводной звездой для многих школ и детских садов, они готовят блюда по ее рецептам.

Но есть одна проблема – дети отказываются есть эту еду.

От связей с Богушене в последнее время открещивается и Минздрав, объявивший, что предприниматель только прикрывалась именем госведомств. Однако, по данным LRT, в рабочую группу Богушене пригласил сам Минздрав. Она была в ней единственным представителем бизнеса. Более того: выясняется, что издание ее книги поддержала конкретная бизнес-группа, которая давно работает в сфере организации питания в школах и детских садах.

В состав межведомственной группы Богушене включили летом 2017 года. В том же году она уже провела презентацию своей книги. По словам членов рабочей группы, Богушене делала все возможное, чтобы рекомендации Минздрава не отличались от содержания ее книги.

Собранная журналистами LRT информация показала, что публикацию книги финансировал Ирмантас Норкус, которому принадлежат компании Pontem и Kretingos maistas, предоставляющие услуги общепита (последняя после скандала с сокрытием налогов изменила название на ПУ Bruneros). Связанный с Bruneros скандал разразился минувшим летом во время Праздника песни (еда для участников была некачественной).

Богушене не скрывала, что получила деньги от компаний Норкуса.

Согласно официальным данным, компании Норкуса лидируют по стоимости выигранных конкурсов. Его бизнес группа занимает более трети рынка организации питания: она поставляет продукты, готовит, вывозит пищевые отходы.

"Эти компании – ЗАО Pontem, ПУ Kretingos maistas, ставшее Bruneros, Maistas.lt - создали империю, и она успешная. Малым предприятиям очень сложно участвовать в конкурсах и конкурировать с ними", – сказала глава Службы общественных закупок Диана Вилите.

В книге Богушене напечатана официальная рекомендация, подписанная бывшим вице-министром здравоохранения Аушрой Билотене-Мотеюнене. Кроме того, на обложке красуется надпись: "Согласовано с Минздравом". Поэтому создается впечатление, что Минздрав одобрил эту книгу и возможно даже рекомендует.

Это послужило поводом к тому, чтобы книгу приобрели детские сады и школы, в которых нет людей, разрабатывающих меню.

На данный момент книгу стоимостью 100 евро приобрели 300 учреждений. Т.е. на выпущенную частным капиталом книгу государственные учреждения, зависящие от бюджетных средств, отдали около 30 000 евро.

После того как последовала волна отрицательной реакции, Минздрав попытался отмежеваться от книги Богушене.

"Частный бизнес с целью получения прибыли нечестно пользуется логотипами госведомств, в данном случае Минздрава, и таким образом манипулирует, дурачит покупателей, чтобы продать свой товар. В конкретном случае речь идет о книгах о здоровом питании и меню", – указала пресс-секретарь Аурелиюса Вериги Лина Бушинскайте-Шрюбене.

Богушене также заметила, что произошла ошибка - логотипа Минздрава на книге не должно быть. Однако книги по-прежнему доступны в продаже.

Журналисты выяснили, что в рабочую группу Богушене привела именно вице-министр Аушра Билотене-Мотеюнене. Сама Билотене-Мотеюнене это отрицает. По ее словам, ее привел советник министра Данас Бакша.

Ни Билотене-Мотеюнене, ни Бакша сейчас в Минздраве не работают.

Еще один представитель Минздрава, которого упоминали вместе с Богушене - это Алмантас Кранаускас. Однако он отказался от комментариев, сказал, что все равно придется работать с Богушене. –

Собранные журналистами материалы показали, что Минздрав, который сейчас отмежевывается от книги Богушене, на самом деле спешил утвердить новый регламент питания и старался, чтобы рекомендации не отличались от тех, что даны в книге Богушене.

"В апреле, если я не ошибаюсь, 26 числа, мы, Ассоциация шеф-поваров ресторанов, подписали с Минздравом, Министерством науки и образования и диетологами соглашение, что подготовим примерные рецепты, которыми смогут пользоваться все желающие. И они будут бесплатными, доступными всему обществу", – сказал журналистам LRT президент ассоциации Ярослав Оршевский.

На вопрос, почему Минздрав в такой спешке утверждал новый регламент, основанный на дорогой книге Богушене, ответили, что не было времени, надо было успеть до начала учебного года.

"С человеческой точки зрения мне кажется странной такая спешка. А другой стороны, я понимаю, что это хорошая ниша для заработка, пока нет бесплатных меню", – сказал Оршевский.

Эксперты, с которыми говорили журналисты LRT, сказали, что у них есть подозрения, что рецепты Богушене дают поставщикам услуги возможность снизить себестоимость пищи, поэтому таким образом предприниматели создали себе условия снизить расходы на приготовление пищи.

Глава компании Pontem до вечера 19 сентября свой комментарий не представил.