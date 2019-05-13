Референдум о двойном гражданстве состоялся, но голосов "за" не хватило

В Литве 12 мая жители голосовали не только на президентских выборах, но и на референдуме по вопросу двойного гражданства. После подсчета всех голосов выяснилось, что референдум о двойном гражданстве состоялся, в нем участвовали 1 291 947 (52,58%) избирателей, однако активность была слишком небольшой: для того, чтобы узаконить новый порядок голосов не хватило.
© DELFI / Lukas Bartkus

Чтобы референдум состоялся, в нем должны были принять участие не меньше половины всех обладающих правом голоса избирателей. По данным Главизбиркома, в списки избирателей включены 2 472 000 человек. Это означает, что референдум состоится, если в нем примут участие 1 236 000 человек.

"За" двойное гражданство также должны проголосовать половина или больше всех участников референдума, то есть не меньше 1 236 000 избирателей.

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На участие в референдуме, по последним данным, зарегистрировались больше 50 000 литовцев, проживающих за рубежом.

После подсчета всех голосов выяснилось, что референдум о сокращении числа депутатов не состоялся, в нем голосовали 1 160 862 (47,25%) избирателей.

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