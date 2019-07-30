Реестровый центр Литвы со вторника начинает выкладывать в свободный доступ сборники обезличенных данных. Обществу, бизнесу и неправительственному сектору прежде всего будет предложена информация о недвижимом имуществе.
© DELFI / Andrius Ufartas

Врио министра экономики и инноваций Литвы Виргиниюс Синкявичюс говорит, что в будущем планируется открыть еще больше данных.

"Обезличенные данные, которые выкладываются в свободный доступ, станут одним из важнейших инструментов в плане защиты не только традиционного предпринимательства, но и сообщества стартапов, которое сможет развивать и тестировать интересные для глобального рынка технологии", – сказал В. Синкявичюс для пресс-релиза Реестровного центра.

Статьи по теме:
Литовское отделение исключено из организации защиты наследия ИКОМОС  (7)
Сейм Литвы узаконил регистрацию партий ЕС в стране  (2)

Он в июне комментировал BNS, что начнет действовать портал открытых данных. Министр сказал, что вывод данных в открытый доступ обойдется государству примерно в 23 млн евро, однако польза будет намного больше.

По словам гендиректора Реестрового центра Саулюса Урбанавичюса, сейчас центр выкладывает в свободный доступ самый большой запланированный объем данных, позже они будут постоянно обновляться, будет увеличиваться количество сборников и расширяться их спектр.

Статьи по теме:

Система Центра регистра работает со сбоями

17 июля система Центра регистра в Литве работает со...

Создают новую систему: для продажи автомобиля потребуется специальный номер (11)

В 2020 году в Литве должна быть запущена Система учёта...

Общество

Арендное жилье дорожает: какую цену сейчас можно считать "нормальной" (1)

Поскольку лето приближается к концу и потенциальные...

Реестровый центр Литвы открывает доступ к данным о недвижимости (1)

Реестровый центр Литвы со вторника начинает...

Кафе Князь Альгерд в Витебске Славянский базар в Витебске Литовская улица на Славянском базаре Славянский базар в Витебске

На вотчине князя Альгирдаса: "литовская улица", ведарай и белорусская сущность (12)

В "культурной столице трёх государств" Витебске...

После жарких дней ждут перемены: над Литвой пройдет холодный атмосферный фронт (2)

В ночь на вторник над Литвой прошел холодный...

ЛКРТВ возобновит доступ к литовскому порталу агентства "Спутник" (4)

Литовская комиссия по радио и телевидению (ЛКРТВ)...

TOP новостей

Арендное жилье дорожает: какую цену сейчас можно считать "нормальной" (1)

Поскольку лето приближается к концу и потенциальные...

Должны быть давно разрушены, но стоят до сих пор: что ожидает жильцов многоквартирных домов старой постройки? (4)

Одно из самых болезненных мест столицы – старые...

Оппозиция обсудила с президентом Литвы возможность досрочных выборов в Сейм (18)

Лидеры оппозиционных партий Сейма Литвы обсудили в...

Президент Литвы: Закон о национальных меньшинствах точно не повредит (36)

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что...

Кафе Князь Альгерд в Витебске Славянский базар в Витебске Литовская улица на Славянском базаре Славянский базар в Витебске

На вотчине князя Альгирдаса: "литовская улица", ведарай и белорусская сущность (12)

В "культурной столице трёх государств" Витебске...