Врио министра экономики и инноваций Литвы Виргиниюс Синкявичюс говорит, что в будущем планируется открыть еще больше данных.
"Обезличенные данные, которые выкладываются в свободный доступ, станут одним из важнейших инструментов в плане защиты не только традиционного предпринимательства, но и сообщества стартапов, которое сможет развивать и тестировать интересные для глобального рынка технологии", – сказал В. Синкявичюс для пресс-релиза Реестровного центра.
Он в июне комментировал BNS, что начнет действовать портал открытых данных. Министр сказал, что вывод данных в открытый доступ обойдется государству примерно в 23 млн евро, однако польза будет намного больше.
По словам гендиректора Реестрового центра Саулюса Урбанавичюса, сейчас центр выкладывает в свободный доступ самый большой запланированный объем данных, позже они будут постоянно обновляться, будет увеличиваться количество сборников и расширяться их спектр.
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