Сегодня в полдень в Паланге, на подступах к морю у моста, собрались люди, чтобы увидеть редкое представление в исполнении акробатов из команды The Flying Bulls. Таким образом команда решила поздравить Литву с днем коронации короля Миндовга.
Oro akrobatų pasirodymas Palangoje
© DELFI / Lukas Bartkus

Выступление они запланировали еще на вечер 6 июля, однако из-за большого тумана его перенесли на 7 июля.

Около 12 часов, лишь только представление началось, собрались зрители, которые наблюдали за происходящим в небе. Оно продолжалось 20 минут.

Несмотря на короткую продолжительность шоу, в ходе него летчики на 4 самолетах продемонстрировали 38 фигур и пролетели около 70 километров. Сюда не входит расстояние от Клайпеды до Паланги и обратно, где они начали и закончили свое представление.

Зрители устроили овации, когда в небе появилось исполненное акробатами фигура в виде сердца.

The Flying Bulls - команда пилотов Red Bull из Чехии, которые выступают по всему миру. К ним присоединился в Литве и звезда парашютного спорта Дэни Роман.

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