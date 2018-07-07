Выступление они запланировали еще на вечер 6 июля, однако из-за большого тумана его перенесли на 7 июля.
Около 12 часов, лишь только представление началось, собрались зрители, которые наблюдали за происходящим в небе. Оно продолжалось 20 минут.
Несмотря на короткую продолжительность шоу, в ходе него летчики на 4 самолетах продемонстрировали 38 фигур и пролетели около 70 километров. Сюда не входит расстояние от Клайпеды до Паланги и обратно, где они начали и закончили свое представление.
Зрители устроили овации, когда в небе появилось исполненное акробатами фигура в виде сердца.
The Flying Bulls - команда пилотов Red Bull из Чехии, которые выступают по всему миру. К ним присоединился в Литве и звезда парашютного спорта Дэни Роман.
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