Такой проект поправки к закону о защите прав детей предлагают староста фракции литовского союза крестьян и зеленых Рамунас Карбаускис, староста фракции Избирательной акции поляков Литвы-Союза христианских семей Рита Тамошюнене и председатель парламентского комитета по вопросам социальных дел и труда Риманте Шалашявичюте.

"Нынешнее и предлагаемое регулирование осложнит жизнь многим заботливым и примерным родителям, поскольку мешает решению повседневных ситуаций даже в тех случаях, когда никакая опасность ребенку не грозит. Например, при нынешнем регулировании, непонятно, может ли родитель оставить 5-летнего ребенка с 13-летним, не опасно ли это (например, если взрослый вышел выбросить мусор, вышел в магазин или еще по какому-то делу), и это при том, что ребенок такого возраста уже в состоянии по телефону позвонить родителям или иначе призвать на помощь, если в этом появится необходимость. Предлагаем внести в закон время, в течение которого родители без дополнительных расходов на нянь и т.д. смогут решать свои повседневные проблемы, оставляя ребенка в безопасном окружении с людьми, которые могут о нем позаботиться", - аргументируют свое предложение депутаты.

Эта поправка предложена вместо термина "недолгое". Инициаторы поправок также предлагают уточнить возраст ребенка (7-13 лет), с которым можно оставить другого ребенка до 6 лет.

"А вот оставлять на неограниченное время ребенка до 6 лет можно будет с детьми от 14 лет и старше",- заметили депутаты.

Они предлагают дополнить закон установкой, что родители не должны без особой необходимости оставлять ребенка младше 6 лет или ребенка со спецпотребностями с лицами младше 14 лет".