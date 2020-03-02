Компания Spinter tyrimai провела опрос 20-28 января 2020 года, опрос показал, что 72,3% жителей заботятся о своем будущем и откладывают часть доходов. 28,8% сказали, что откладывают деньги каждый месяц, реже чем каждый месяц это делают 18,8%, очень редко – 24,7% респондентов.

Еще 27,2% сказали, что не откладывают деньги совсем, а 0,5% не ответили на вопрос.

12,5% откладывающих деньги сказали, что сумма, которую они откладывают, составляет до 30 евро, 15,8% – 31-60 евро, 26,5% откладывают по 61-100 евро в месяц, а 34,9% - больше 100 евро. Еще 10,3% не ответили на вопрос.

На вопрос, почему жители не откладывают деньги на черный день или делают это очень редко, чаще отвечали, что сделать это не позволяют небольшие доходы - так сказали 60,4% участников опроса. Еще 27,3% сказали, что виной тому неожиданные расходы, еще 6,8% сказали, что этих сбережений им не потребуется, 5,5% не ответили на вопрос.

Глава Spinter tyrimai социолог Игнас Зокас сказал, что в случае с 60% людей, которые говорят, что им не из чего экономить, это показывает их финансовое самоощущение.



"Реально, мы живем в публичном пространстве, в Евросоюзе, мы часто видим статистику, где по многим параметрам мы - в числе самых бедных стран, с относительно небольшими доходами.

Если сравнивать себя с бедными странами третьего мира, наверное, это выглядит иначе, но мы находимся в ом контексте, в каком находимся. Именно это понимание, что мы страна небольших доходов, что у нас небольшие доходы, если сравнивать с доходами жителей Скандинавских стран, Германии или Великобритании, видно это такое оправдание перед собой, второй момент - это связано с определенным финансовым воспитанием, с финансовой грамотностью, если смотреть на другие параметры, сэкономить получается именно у людей старшего возраста с небольшими доходами", – сказал он.

Опрос также показал, что если жители лишились бы своих доходов, то 20,7% участников опроса на имеющиеся сбережения не прожили бы и месяца.



"Это значит, что у некоторых людей нет никаких сбережений.

Таких тем у нас было немало в кризисные годы - 2008-2009 гг. Тогда был высокий уровень безработицы, урезали зарплаты. Люди тогда говорили, что без источника доходов могут прожить всего 1-2 месяца, но, как было видно, у дорог тела не лежали, не было тех, кто не выжил", – сказал Зокас и заверил, что в таких случаях люди пользуются своими социальными связями и просят о помощи у близких.

Маурицас согласен с тем, что у человека с минимальными доходами жизнь протекает от зарплаты до зарплаты. Он заметил, что при низких доходов экономить невозможно из-за недостатка средств.

"На самом деле Европейский Центробанк проводит опрос домашних хозяйств, выясняет, сколько жители откладывают, куда инвестируют. Видно, чем больше доходы у людей, тем больше они откладывают.

Когда получаешь минимум, сэкономить можно, но это небольшие суммы, а зачастую хочется и купить что-то подороже, или необходимо улучшить быт, тогда этих сбережений становится еще меньше", – сказал Маурицас.

Он сказал, что большое беспокойство вызывает тот факт, что 21% жителей не сможет прожить на сбережения и месяц, ведь в таком случае эти люди уедут из Литвы.

"Базовое предложение – надо иметь про запас денег на 6 месяцев, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств можно было прожить полгода", – посоветовал он.

Экономист заметил, что в Литве наблюдаются положительные моменты в связи с зарплатами. По его словам, все больше жителей можно отнести к среднему классу - это люди с доходами 800-2500 евро "на руки".

"Количество таких жителей быстро растет, наверное, если все будет хорошо, через 5-7 лет средний класс составит большую часть жителей Литвы. Эти жители могут отложить деньги, если они этого не делают, значит их потребности не отвечают возможностям", – сказал экономист.

Он заметил, что, согласно статистике, продукты за год подорожали на 5%, а это значит, что экономить будет все сложнее.

"Человеку надо есть и одеваться. Можно сэкономить на покупке продуктов во время акции, то же самое с одеждой. Но есть обязательные расходы для полноценной жизни. По мере повышения цен на продукты, уровень нищеты растет", – сказал Маурицас.

Представитель Swedbank Юрате Цвиликене сказала, что сейчас в Литве царит потребление.

"Экономика кажется и дает возможность откладывать деньги, но не видно, чтобы люди экономили, растет потребление.

Можно сказать, что пенсионеры в Литве как были экономными, так такими и остались. Но чем моложе люди, тем больше они хотят жить сегодняшним днем", - сказала Цвиликене.

на сказала, что понимает - некоторым не из чего откладывать деньги, но ведь можно откладывать и по евро.