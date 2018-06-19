Министр юстиции Литвы Элвинас Янкявичюс 18 июня до конца расследования отстранил от должности главу Кибартайской колонии Римантаса Зайкаускаса.
Министр прямо заявил, что в Кибартай открыто продают запрещенные вещи, алкоголь и наркотики.
"Ситуация недопустимо халатная, поэтому мы решили отстранить руководителя от всех занимаемых должностей. Также выражено недоверие руководителю службы иммунитета Гинтарасу Завяцкасу, будет проведено масштабное расследование. Мы договорились о применяемых мерах. 19 июня из Вильнюса приедут элитные криминалисты-разведчики, которые выявят и расследуют очаги торговли внутри колонии. Мы сотрудничаем с полицией, поскольку пока нет сигналов о том, кто организует торговлю извне", - сказал Янкявичюс.
Он также не сомневается, что торговлей занимаются и работники колонии. "Торговля наблюдается. Эти сказки, что кто-то что-то перебросил через забор, никто ничего не видел. Мы обеспечим слежку и видеоконтроль всей территории. Вышеупомянутые лица, которые занимаются торговлей, принимают посылки, будут выявлены и наказаны", - сказал министр.
Также выяснилось, что в Кибартай не работают глушилки сигналов. Они не действуют и в других тюрьмах и колониях Литвы.
"Мы сделаем так, чтобы они действовали. Сейчас не могут сказать, как, это непубличная информация, но телефоны там работать не будут", - сказал Янкявичюс.
"В понедельник собрались главы всех ведомств и их заместители, а также криминалисты. У нас состоится совещание по этому вопросу, мы примем определенные кардинальные решения. Они будут достаточно решительными. Пока не хочу об этом говорить – заседание будет в понедельник поздно вечером. Руководители должны предложить, что делать, чтобы подобное не повторилось", - сказал глава Департамента тюрем Робертас Крикштапонис.
Напомним, что 16 июня двое полуголых заключенных Кибартайской тюрьмы в социальной сети выложили прямую трансляцию своей пьянки. Они просили наблюдавших за происходящим прислать пополнение счета мобильных телефонов.
Интернет, телефоны, алкоголь и наркотики в местах лишения свободы запрещены.
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