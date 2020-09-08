Реакция сельских жителей потрясла спасавших собак волонтеров: нас оскорбляли

Собеседница вернулась из Ширвинтос рано утром. Она рассказала, что волонтеры до сих пор ловят выпущенных собак.

"Большая часть волонтеров разъехалась, всех собак переняли, правда, не всех нам удалось найти, часть еще бегает, волонтеры пытаются их поймать. Вчера переняли больше 30 собак, их доставили в приют. Эту точку понемногу закрывают", – сказала она.

Макаровайте сказала, что ее удивило отношение местных жителей к волонтерам.

"Когда я ехала туда, думала, у меня сердце остановится от увиденного, ведь когда видишь, в каких условиях их держат, здравым умом сложно осознать, как такое вообще возможно. Но отношение людей очень удивило – волонтеры дежурили от всего сердца. А собравшиеся сельские жители оскорбляли волонтеров, каждую собаку освистывали и провожали аплодисментами", – сказала она.

"Приезжаешь, чтобы помочь, хочешь этого всем сердцем, но там страшно и неприятно. Были и близкие хозяина, которые очень неуважительно общались. Ты трясущимися руками пытаешься надеть ошейник, а тебя оскорбляют. Меня разочаровало поведение людей, честно говоря, я не ожидала, что люди могут быть такими противными", – сказала Макаровайте.

Она сказала, что волонтеры могут помочь в таких случаях.

"Мы уже заметили, что речь не идет об отдельных людях, которые разводят собак, это целая сеть, они обмениваются собаками, меняются ими, когда узнают, что к ним едут с проверками, вывозят животных. Я призываю людей сохранять здравомыслие и действовать систематически, давить на нелегальные питомники со всех сторон", – сказала Макаровайте.

"Был хаос. Животных спасли, забрали, но откуда их взяли, кому они принадлежали - неясно. Знаете, когда очень хочется спасти, не думаешь обо всем процессе, о том, что будет дальше. Ведь реально, ты освобождаешь помещение, но не можешь знать – вдруг туда привезут новых животных", – сказала она в передаче "Утро на Delfi".

"Это продолжается много лет, мы давно просим о помощи. Может, это бездеятельность ведомств, руки были связаны – мы сами не могли прийти и забрать собак. Я думаю, сейчас общество достаточно зрелое, чтобы требовать этого", – сказала собеседница.

Макаровайте заметила, что пока есть спрос, будет и предложение. Она призывала людей отказаться от позиции, что собака с документами нужна только для выставок.

Собеседница заметила, что вместе с собакой без документов можно "купить" проблемы с поведением или болезни. А иногда бывает так, что люди покупают даже щенка не той породы.

"Истории есть разные, например, покупают таксу, а вырастает ротвейлер, такое было", – рассказала Макаровайте.

Она также выразила надежду на то, что штрафы за такое жестокое обращение с животными в Литве будут адекватными.

"Я очень надеюсь, что такие питомники исчезнут, что это будет остановлено. Но я надеюсь, что это побудит ведомства работать и сотрудничать, обеспечить качество жизни животных, их временную опеку. Сейчас очень помогают СМИ, растет интерес со стороны общества. Другой момент – должно быть адекватное наказание. Ведь если штраф можно погасить, продав одного щенка - это не отпугивает", – сказала собеседница.